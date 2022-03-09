Rusya otomobil pazarı Çinlilere kaldı!

Otomobil markalarının Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline tepki olarak ülkedeki faaliyetlerine ara vermesi, ülkedeki satışlarına hız veren Çinli üreticilerin önünü açtı.

Rus güçlerinin önceki hafta Ukrayna'ya girmesi ile başlayan sürecin ardından, ABD ve AB ülkelerinin Rusya'ya yönelik aldıkları yaptırım kararlarına birçok otomobil üreticisi de kayıtsız kalmamıştı.

General Motors (GM), Daimler, BMW, Hyundai, Toyota, Volkswagen, Volvo, Porsche, Bentley gibi üreticiler Rusya'daki araç satışlarını geçici olarak durdururken, Avrupa ve Kuzey Amerika'da söz konusu markaların karşısına çıkmaya hazırlanan Çinli üreticiler ise Rusya'daki operasyonlarını sürdürmeye devam ediyor.

Bu markalardan Great Wall, Haval, Chery ve Geely Rusya'da özellikle SUV modellerini satmayı sürdürüyor. Uzmanlar, gelişmelerin Çinli otomobil markalarının satışlarına olumlu yansıyacağını kaydediyor.

Bu kapsamda açıklamalarda bulunan Bernstein analisti Eunice Lee, "ABD ve Avrupa Birliği'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarının uzun süre devam etmesi ve ABD'li ve Avrupalı ​​otomobil üreticilerinin Rusya'da iş yapmasının fiilen yasaklanması durumunda, Çinli otomobil üreticilerinin Rusya pazarından daha fazla pay alma potansiyeli var" dedi.

PAZAR PAYLARINI ARTTIRDILAR

Çin'den Rusya'ya yapılan otomobil satışı yıllar içinde artış göstermişti. Geçen yıl 122 bin 880 otomobil Çin'den Rusya'ya gönderilirken, bu sayı 2020'de 42 bin 700 adet seviyesindeydi. Rusya otomotiv pazarı geçen yılı 1.67 milyon adet ile kaparken, pazarın yüzde 18'ini ithal araçlar oluşturmuştu.

Öte yandan, Çinli Great Wall ve Geely Rusya'da üretim de yaparken, Chery ise ülkede üretim yapmak için görüşmelerini sürdürüyor. Autostat verilerine göre, 2021'de Haval 39 bin 126 adet araç satarak Rusya'nın en çok araç satan 12'inci otomobil markası olurken, Chery ise 37 bin 118 adet ile en çok satan 13'üncü marka olmuştu.

Geely ise Rusya pazarında en büyük 16'ıncı marka olarak kayıtlara geçmişti. Şubat 2022'de ise Haval ve Chery ülkede sırasıyla 10'uncu ve 11'inci büyük otomobil markaları oldular. Chery ise geçtiğimiz ay Rusya'ya Toyota'dan daha çok araç satarak 19'uncu sırada yer aldı.

RUSYA'DAKİ ORTAKLIĞINI BİTİREBİLİR

Rusya'da Renault kontrolündeki Avtovaz, yerel Lada markası ile pazarın yüzde 24'üne hakim durumda. Kia ise Lada'nın arkasından yüzde 13.8 pay ile en çok satan 2'inci marka konumunda. 2021'de ülkede en çok satılan 3 otomobilin ilk 2'si Lada tarafından üretilirken, en çok satılan üçüncü otomobil ise Kia Rio olmuştu.

Diğer markaların aksine, Renault, globalde en büyük ikinci pazarı olan Rusya'daki gelişmelere dair nasıl bir strateji izleyeceğini henüz net bir şekilde açıklamış değil. Fransız üretici savaşın ilk günlerinde, 'transit ülkelerde artan sınır kontrolleri' gerekçesi ile, Moskova'daki fabrikasında üretime ara verme kararı almıştı.

Fakat, uzmanlar Fransız markanın Avtovaz'daki ortaklığını bitirebileceği üzerinde duruyor. Bloomberg News'a konuşan yatırım bankası Jefferies'ın analisti Philippe Houchois, "Renault'nun Avtovaz'dan ayrılmayı düşünmesi tamamen meşru olacaktır. Renault bu karardan olumsuz etkilenebilir, fakat Rusya'dan çıkış zor bir karar olur" değerlendirmesinde bulunmuştu.