İstanbul'da olay, 15 Mart'ta Kadıköy'de, Göztepe Marmaray İstasyonu'nda meydana geldi. 36 yaşındaki temizlik görevlisi Çetin Akay, 2 senedir aynı bölgede çalıştığı istasyonun güvenlik görevlisi Gülhan Karadereli'ye bıçakla saldırdı.

DHA'da yer alan habere göre olay sonrasında hastaneye kaldırılan Gülhan Karadereli'ye 40 dikiş atıldı. Adliyeye sevk edilen şüpheli Çetin Aktay ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Çetin Aktay ile Gülhan Karadereli'nin eski arkadaş oldukları ve 1 buçuk yıldır ayrı oldukları anlatıldı.

İddianamede 15 Mart günü Göztepe Marmaray tren istasyonunda bulunan Gülhan Karadereli'nin güvenlik masasında oturduğu esnada Çetin Aktay'ın maskeli şekilde geldiği ve Gülhan Karadereli'nin sırtından ve koltuk altından bıçakladığı, saldırıdan korunmak isteyen Karadereli'nin cenin pozisyonu aldığı esnada baş bölgesine isabet edecek şekilde birden çok kez bıçakla saldırıda bulunduğu kaydedildi.

Göztepe Marmaray istasyonunda bulunan güvenlik görevlileri ve vatandaşlar tarafından engellenmesi nedeniyle şüphelinin öldürme eylemini gerçekleştiremediği değerlendirmesi yapıldı.

KESİKLERİN YANI SIRA KIRIKLAR TESPİT EDİLDİ

Adli Tıp Kurumundan alınan doktor raporuna göre Gülhan Karadereli'nin hayati tehlike geçirecek basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek ve vücuttaki kemik kırığının hayat fonksiyonlarına etkisi olduğu belirtildi.

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Şüpheli Çetin Aktay'ın daha önce Gülhan Karadereli'yi tehdit etmesinden dolayı Anadolu 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılamasının devam ettiği, ayrıca şüphelinin Karadereli'ye yönelik uzun süredir devam eden takibi nedeniyle Beykoz Adliyesi ve Anadolu Adliyesi'nden tedbir kararları olduğu iddianamede yer aldı.

PLANLAYARAK ÖLDÜRME KASTI İLE HAREKET ETTİ

İddianamede, şüphelinin olay tarihinde Gülhan Karadereli'nin Göztepe Marmaray tren istasyonunda görevli olduğunu bilmesi, yüzünü maskeyle kapatması ve eylemin gerçekleştiriliş biçimi dikkate alınarak olayın önceden planlanarak ve öldürme kastıyla gerçekleştiği değerlendirildi.

KORUMA KARARINI İPTAL ETMİŞ

Ayrıca şüphelinin yaptığı eylem itibari ile koruma kararını da ihlal ettiği kaydedildi.

23 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Çetin Aktay'ın 'Tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla, 'ısrarlı takip' suçundan ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

AĞACA ÇIKIP TACİZ ETTİĞİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Gülhan Karadereli'nin yaşadığı dehşetle ilgili bir ayrıntı daha ortaya çıkmıştı. Buna göre saldırganın olaydan 5 ay önce de kadının evinin önündeki ağaca tırmanarak tacizde bulunduğu tespit edilmişti.