Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Gülhan Karadereli'ye bıçakla saldıran Çetin Aktay hakkında 23 yıl hapis istendi

        Marmaray İstasyonu'nda Gülhan'ın yüzünü kesmişti! İstenen ceza belli oldu!

        İstanbul Kadıköy, Göztepe Marmaray İstasyonu'nda güvenlik görevlisi Gülhan Karadereli'ye bıçakla saldıran Çetin Aktay hakkında istenen ceza belli oldu. Aktay için 23 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Aktay'ın, olaydan 5 ay önce de Karadereli'nin evine gidip ağaca tırmanıp taciz ettiği ortaya çıkmıştı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 10:52 Güncelleme: 18.05.2024 - 11:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Marmaray'da Gülhan'a dehşeti yaşattı! İşte istenen ceza!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul'da olay, 15 Mart'ta Kadıköy'de, Göztepe Marmaray İstasyonu'nda meydana geldi. 36 yaşındaki temizlik görevlisi Çetin Akay, 2 senedir aynı bölgede çalıştığı istasyonun güvenlik görevlisi Gülhan Karadereli'ye bıçakla saldırdı.

        KADINA 40 DİKİŞ ATILDI

        DHA'da yer alan habere göre olay sonrasında hastaneye kaldırılan Gülhan Karadereli'ye 40 dikiş atıldı. Adliyeye sevk edilen şüpheli Çetin Aktay ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        ESKİ ARKADAŞ OLDUKLARI BELİRTİLDİ

        Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Çetin Aktay ile Gülhan Karadereli'nin eski arkadaş oldukları ve 1 buçuk yıldır ayrı oldukları anlatıldı.

        REKLAM

        BİRDEN ÇOK BIÇAK DARBESİ VURDU

        İddianamede 15 Mart günü Göztepe Marmaray tren istasyonunda bulunan Gülhan Karadereli'nin güvenlik masasında oturduğu esnada Çetin Aktay'ın maskeli şekilde geldiği ve Gülhan Karadereli'nin sırtından ve koltuk altından bıçakladığı, saldırıdan korunmak isteyen Karadereli'nin cenin pozisyonu aldığı esnada baş bölgesine isabet edecek şekilde birden çok kez bıçakla saldırıda bulunduğu kaydedildi.

        GÜVENLİK VE VATANDAŞLAR DURDURDU

        Göztepe Marmaray istasyonunda bulunan güvenlik görevlileri ve vatandaşlar tarafından engellenmesi nedeniyle şüphelinin öldürme eylemini gerçekleştiremediği değerlendirmesi yapıldı.

        KESİKLERİN YANI SIRA KIRIKLAR TESPİT EDİLDİ

        Adli Tıp Kurumundan alınan doktor raporuna göre Gülhan Karadereli'nin hayati tehlike geçirecek basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek ve vücuttaki kemik kırığının hayat fonksiyonlarına etkisi olduğu belirtildi.

        REKLAM

        Şüpheli Çetin Aktay'ın daha önce Gülhan Karadereli'yi tehdit etmesinden dolayı Anadolu 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılamasının devam ettiği, ayrıca şüphelinin Karadereli'ye yönelik uzun süredir devam eden takibi nedeniyle Beykoz Adliyesi ve Anadolu Adliyesi'nden tedbir kararları olduğu iddianamede yer aldı.

        PLANLAYARAK ÖLDÜRME KASTI İLE HAREKET ETTİ

        İddianamede, şüphelinin olay tarihinde Gülhan Karadereli'nin Göztepe Marmaray tren istasyonunda görevli olduğunu bilmesi, yüzünü maskeyle kapatması ve eylemin gerçekleştiriliş biçimi dikkate alınarak olayın önceden planlanarak ve öldürme kastıyla gerçekleştiği değerlendirildi.

        KORUMA KARARINI İPTAL ETMİŞ

        Ayrıca şüphelinin yaptığı eylem itibari ile koruma kararını da ihlal ettiği kaydedildi.

        23 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

        Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Çetin Aktay'ın 'Tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla, 'ısrarlı takip' suçundan ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

        AĞACA ÇIKIP TACİZ ETTİĞİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

        Gülhan Karadereli'nin yaşadığı dehşetle ilgili bir ayrıntı daha ortaya çıkmıştı. Buna göre saldırganın olaydan 5 ay önce de kadının evinin önündeki ağaca tırmanarak tacizde bulunduğu tespit edilmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #istanbul
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da korkunç olay! Döve döve kaçırdılar!
        İstanbul'da korkunç olay! Döve döve kaçırdılar!
        Buruk'un kadrosu netleşiyor!
        Buruk'un kadrosu netleşiyor!
        Kartal'ın derbi 11'i!
        Kartal'ın derbi 11'i!
        Suudi Arabistan'da bir ilk: Mayo defilesi!
        Suudi Arabistan'da bir ilk: Mayo defilesi!
        Kalorisi düşük kahvaltı tarifleri
        Kalorisi düşük kahvaltı tarifleri
        İngiltere'nin ilk milyarder müzisyeni
        İngiltere'nin ilk milyarder müzisyeni
        Feci olay! Güneş enerjisi panelinde haşlandı!
        Feci olay! Güneş enerjisi panelinde haşlandı!
        Koreli kadınların ‘cam cilt’ sırları
        Koreli kadınların ‘cam cilt’ sırları
        Annesini uyurken öldürdü! 'İyi hal'li cani!
        Annesini uyurken öldürdü! 'İyi hal'li cani!
        Haftanın dikkat çekenleri
        Haftanın dikkat çekenleri
        Arazi anlaşmazlığı cinayeti! Ceza açıklandı
        Arazi anlaşmazlığı cinayeti! Ceza açıklandı
        Bu gözyaşları boşuna değil
        Bu gözyaşları boşuna değil
        Ekranlara hapsolduk! Doğal ışık yerine mavi ışık 
        Ekranlara hapsolduk! Doğal ışık yerine mavi ışık 
        Kıdem tazminatı tavanında ayrım var mı?
        Kıdem tazminatı tavanında ayrım var mı?
        4 bölgede toz taşınımı! 5 bölgede sağanak!
        4 bölgede toz taşınımı! 5 bölgede sağanak!
        Galatasaray ve EURO 2024 sözleri!
        Galatasaray ve EURO 2024 sözleri!
        Wall Street'te Türk bayrağı
        Wall Street'te Türk bayrağı
        Konutta düşüş sürecek mi?
        Konutta düşüş sürecek mi?
        Kripto kanunu ile ilgili 10 soru 10 cevap
        Kripto kanunu ile ilgili 10 soru 10 cevap
        Habertürk Anasayfa