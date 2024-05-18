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        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da korkunç olay! Döve döve kaçırdılar!

        İstanbul'da korkunç olay kamerada! Döve döve kaçırdılar!

        İstanbul Üsküdar'da, otomobiliyle giden M.A.'nın önü 3 kişi tarafından kesildi. Önce darp edilen M.A., ardından bu kişiler tarafından zorla aracından indirilip kaçırıldı. Kaçırılan M.A.'nın üstünde ve banka hesabında bulunan yüklü miktarda parası zorla alındı. Harekete geçen Gasp ekipleri kısa sürede 3 gaspçıyı yakalayarak, kaçırılan M.A:'yi kurtardı. O anlar cep telefonu tarafından saniye saniye çekildi

        Giriş: 18.05.2024 - 09:58 Güncelleme: 18.05.2024 - 10:08
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        İstanbul'da korkunç olay! Döve döve kaçırdılar!
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        İstanbul'da olay Üsküdar’da 3 gün önce yaşandı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği’ne saat 19.25 sıralarında, "Adam kaçırıldı" ihbarı geldi.

        GÖRÜNTÜLER ÇEKİLDİ

        Gelen ihbarla birlikte cep telefonuyla çekilen olay anına ait görüntüler de polise ulaştı. Bir vatandaşın çektiği görüntülerde, bir aracı durduran 3 kişinin araç sürücüsünü darp ederek indirmeye çalıştığı görüldü.

        Önce darp edip ardından zorla araçtan indirilen sürücü, şüphelilerin aracına bindirilerek olay yerinden kaçırıldı. Bu görüntüler üzerine Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

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        FİLM GİBİ OPERASYONLA YAKALANDILAR

        Yapılan çalışmalarla, polis şüphelilerin kullandığı aracı kısa sürede tespit etti. Kısa sürede şüphelilerin kullandığı aracın Beylerbeyi civarında olduğu belirlendi. Düzenlenen operasyonla 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon anı da saniye saniye cep telefonuyla çekildi. Düzenlenen operasyonla 57 yaşındaki mağdur M.A. kurtarıldı. Şüpheliler Altay H.Y. (24), Kerem B. (29) ve Sezar S. (22) yakalandı.

        YÜKLÜ MİKTARDA PARASINI ALMIŞLAR

        Asayiş Şube Müdürlüğü’nde sürdürülen soruşturmada, şüphelilerin, kaçırdıkları M.A.’nın üzerinde bulunan 1.000 dolar nakit parasını gasp edip 100 bin TL de ATM’den zorla para çektirdikleri öğrenildi.

        Yapılan aramada 1.000 dolar para Sezar S.S. isimli şüphelinin üzerinde bulundu. Araç içerisinde yapılan kontrollerde 42.400 TL ve 10 dolar bulunarak el konuldu.

        3 GASPÇI TUTUKLANDI

        Yapılan işlemlerin ardından 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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        #gasp
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