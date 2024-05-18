İsmail Kartal'ın derbi 11'inde kimler olacak?
Fenerbahçe, Galatasaray derbisinin hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör İsmail Kartal'ın karşılaşmada sahaya sürmeyi planladığı kadro netlik kazanmaya başladı. İşte detaylar...
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Trendyol Süper Lig’in 37. haftasında Galatasaray'la karşılaşacak olan Fenerbahçe'de kadro netleşiyor.
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Kaleyi Dominik Livakovic’e emanet etmeyi planlayan Teknik Direktör İsmail Kartal’ın savunma hattını nasıl oluşturacağı merak konusu.
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Stoper mevkiinde Çağlar ve Oosterwolde formaya yakın isimler.
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Sol bekte Ferdi Kadıoğlu maça ilk 11’de başlayacak, sağ bekte ise Osayi Samuel’in forma giyme ihtimali yüksek.
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Sarı lacivertli teknik heyetin orta sahada ilk tercihi Fred olacak.
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Mondihome Kayserispor’a karşı 6 numara pozisyonunda başarılı bir oyun sergileyen Alexander Djiku’nun, yeniden aynı bölgede görev alması bekleniyor.
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Fenerbahçe’nin etkili ayaklarından Sebastian Szymanski de formaya en yakın isim.
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Sol kanatta Dusan Tadic, sağ kanatta ise Cengiz Ünder görev alacak.
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İsmail Kartal ileri uçta kaptan Edin Dzeko ya da son haftaların formda ismi Michy Batshuayi’ye şans verecek.
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