Anne ile kızı alevlerin arasında kaldı! Çok büyük acı!
Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde, yürekleri kavuran bir acı yaşandı. 78 yaşındaki Ümmühan Kütük ve kızı, 40 yaşındaki Gülden Kütük evlerinde çıkan yangında alevlerin arasında kaldı. Yangını söndüren itfaiye ekipleri, anne ve kızın cansız bedenlerine ulaştı
Çankırı'da olay, Yapraklı ilçesinde yaşandı. İlçeye bağlı Yenice köyünde, Ümmühan (78) ve kızı Gülden Kütük'ün (40) yaşadığı evde saat 04.00 sıralarında yangın çıktı.
KOMŞULARI YANGINI İHBAR ETTİ
DHA'da yer alan habere göre yangını fark edenler, itfaiyeye ihbarda bulundu. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, jandarma ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekibi sevk edildi.
ANNE VE KIZI CANSIZ BULUNDU
Yangın, ekiplerin uzun uğraşları sonucu söndürülürken, olay yerinde yapılan incelemede anne ve kızının cansız bedenlerine ulaşıldı. Cenazeler, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.