Anne ile kızı alevlerin arasında kaldı! Çok büyük acı!

Çankırı'da olay, Yapraklı ilçesinde yaşandı. İlçeye bağlı Yenice köyünde, Ümmühan (78) ve kızı Gülden Kütük'ün (40) yaşadığı evde saat 04.00 sıralarında yangın çıktı.

KOMŞULARI YANGINI İHBAR ETTİ

DHA'da yer alan habere göre yangını fark edenler, itfaiyeye ihbarda bulundu. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, jandarma ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekibi sevk edildi.