Galatasaray'ın derbi kadrosu netleşiyor!
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Fenerbahçe derbisinde çıkaracağı 11'i netleştirmeye çalışıyor. İşte detaylar...
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 37'nci haftasında yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek.
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Bu sezon evindeki tüm lig maçlarını kazanan sarı kırmızılılar, derbiden beraberlikle ayrılsa bile şampiyonluğunu ilan edecek.
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Teknik direktör Okan Buruk, Fenerbahçe mücadelesinde sahaya çıkaracağı 11 büyük ölçüde belirledi. Deneyimli çalıştırıcı, son haftalarda kazanan kadroyu çok fazla değiştirmeyecek.
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Galatasaray'ın kalesini Fernando Muslera koruyacak.
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Savunmanın solunda Derrick Köhn, sağında ise Kaan Ayhan forma giyecek.
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Stoper mevkinde Victor Nelsson'un yanında oynayacak oyuncu ise henüz netleşmedi.
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Okan Buruk, Abdülkerim Bardakcı ve Davinson Sanchez arasında tercih yapacak.
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Orta sahanın merkezinde yine Lucas Torreira ve Kerem Demirbay olacak.
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VavaCars Fatih Karagümrük maçında galibiyet golünü atan Berkan Kutlu da seçenekler arasında yer alıyor.
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Kanatlarda, son haftaların formda isimleri Barış Alper Yılmaz ve Hakim Ziyech görev yapacak.
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Forvet arkasında Dries Mertens, ileri uçtaysa Mauro Icardi forma giyecek.
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