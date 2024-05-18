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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'ın derbi kadrosu netleşiyor! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'ın derbi kadrosu netleşiyor!

        Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Fenerbahçe derbisinde çıkaracağı 11'i netleştirmeye çalışıyor. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.05.2024 - 09:11 Güncelleme: 18.05.2024 - 09:11
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        • 1

          Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 37'nci haftasında yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek.

        • 2

          Bu sezon evindeki tüm lig maçlarını kazanan sarı kırmızılılar, derbiden beraberlikle ayrılsa bile şampiyonluğunu ilan edecek.

        • 3

          Teknik direktör Okan Buruk, Fenerbahçe mücadelesinde sahaya çıkaracağı 11 büyük ölçüde belirledi. Deneyimli çalıştırıcı, son haftalarda kazanan kadroyu çok fazla değiştirmeyecek.

        • 4

          Galatasaray'ın kalesini Fernando Muslera koruyacak.

        • 5

          Savunmanın solunda Derrick Köhn, sağında ise Kaan Ayhan forma giyecek.

        • 6

          Stoper mevkinde Victor Nelsson'un yanında oynayacak oyuncu ise henüz netleşmedi.

        • 7

          Okan Buruk, Abdülkerim Bardakcı ve Davinson Sanchez arasında tercih yapacak.

        • 8

          Orta sahanın merkezinde yine Lucas Torreira ve Kerem Demirbay olacak.

        • 9

          VavaCars Fatih Karagümrük maçında galibiyet golünü atan Berkan Kutlu da seçenekler arasında yer alıyor.

        • 10

          Kanatlarda, son haftaların formda isimleri Barış Alper Yılmaz ve Hakim Ziyech görev yapacak.

        • 11

          Forvet arkasında Dries Mertens, ileri uçtaysa Mauro Icardi forma giyecek.

        • 12
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