Sir Paul McCartney, İngiltere'nin ilk milyarder müzisyeni
Dünyaca ünlü efsanevi rock grubu Beatles'ın üyesi Sir Paul McCartney, servetini geçen yıl 50 milyon sterlin artırarak İngiltere'deki ilk milyarder müzisyen oldu
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Sir Paul McCartney, Sunday Times'ın 2024 Zenginler Listesi'ne göre İngiltere'deki ilk milyarder müzisyen oldu.
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81 yaşındaki ünlü müzisyen, servetinin 50 milyon sterlin artarak 1 milyar sterline ulaştığını gördü. McCartney'nin servetindeki bu değişim, özellikle 2023'teki 'Got Back' turnesinin yanı sıra Beyonce'nin son albümü Cowboy Carter'da 'Blackbird' şarkısını seslendirmesinin ardından geldi.
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Ayrıca geçen yıl da Beatles'ın iki derleme albümü yeni eklenen 21 parçayla yeniden yayımlanmış ve hatta grubun yeni şarkısı 'Now And Then' de 2023'te Beatles'ın son şarkısı olarak piyasaya sürülmüştü.
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Şarkı, Birleşik Krallık müzik listelerinde 1 numaraya ulaştı. 'Now And Then' 1970'lerin sonlarında John Lennon tarafından yazıp söylenmiş ve daha sonra yapay zekâ teknolojisinin de yardımlarıyla düzenlenip geliştirildi.
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Şarkı, ses restorasyon teknolojisi sayesinde orijinal kayıttan seneler sonra Beatles'tan kalan McCartney ve Sir Ringo Starr tarafından tamamlandı.