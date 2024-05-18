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        Haberler Gündem 3. Sayfa Feci olay! Güneş enerjisi panelinde haşlandı!

        Feci olay! Güneş enerjisi panelinde haşlandı!

        Aksaray'da, çatıda kontrol ettiği güneş enerjisi panelinin üstüne düşen 37 yaşındaki Abdullah Altan, sıcak su ile haşlandı. Çatıdan yuvarlanan Altan, 4 metre yükseklikten düşerek yaralandı. Altan tedaviye alınırken, olayla ilgili çalışma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 09:12 Güncelleme: 18.05.2024 - 09:39
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        Feci olay! Güneş enerjisi panelinde haşlandı!
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        Aksaray'da olay, dün saat 18.00 sıralarında, Eskil ilçesi Eşmekaya beldesinde meydana geldi. Abdullah Altan (37), bir arkadaşının müstakil evinin çatısındaki güneş enerjisini kontrol ederken, cam panelin üzerine düştü.

        ÖNCE HAŞLANDI SONRA 4 METREDEN DÜŞTÜ

        DHA'da yer alan habere göre camın kırılması sonrası sıcak su ile haşlanan Altan, 4 metre yükseklikten düştü. Ev sahibinin haber vermesiyle olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

        İNCELEME BAŞLATILDI

        Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Altan, tedaviye alındı. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

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        #Aksaray
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