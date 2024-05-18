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        Haberler Gündem Hava Durumu 19 Mayıs Cumartesi güncel hava durumu - Hava durumu İstanbul, Ankara, İzmir

        4 bölgede toz taşınımı! 5 bölgede sağanak!

        Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre bugün 5 bölgemizde sağanak yağış, 4 bölgemizde ise toz taşınımı bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yurdun iç ve batı kesimlerinde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. İşte illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.05.2024 - 07:21 Güncelleme: 18.05.2024 - 10:04
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        4 bölgede toz taşınımı! 5 bölgede sağanak!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Toroslar mevkii, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri, Güney Doğu Anadolu'nun batısı ile Konya, Kahramanmaraş, Malatya ve Hakkari çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        4 BÖLGEDE TOZ TAŞINIMI BEKLENİYOR

        Marmara'nın güneyi, Ege ve Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı bekleniyor.

        HAVA SICAKLIĞI İÇ KESİMLERDE ARTIYOR

        Hava sıcaklıklarının yurdun iç ve batı kesimlerinde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

        Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

        ANKARA: 26, Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde kuzeyi ve doğusu yerel sağanak yağışlı

        İSTANBUL: 23, Parçalı ve az bulutlu

        İZMİR: 28, Parçalı ve az bulutlu

        KOCAELİ: 27, Parçalı ve az bulutlu

        BURSA: 24, Parçalı ve az bulutlu

        EDİRNE: 27, Parçalı ve az bulutlu

        KIRKLARELİ: 24, Parçalı ve az bulutlu

        A.KARAHİSAR: 28, Parçalı ve az bulutlu

        DENİZLİ: 32, Parçalı ve az bulutlu

        MUĞLA: 32, Parçalı ve az bulutlu

        ADANA: 30, Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde kuzey ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ANTALYA: 24, Parçalı ve az bulutlu

        BURDUR: 30, Parçalı ve az bulutlu

        HATAY: 28, Parçalı ve az bulutlu

        ESKİŞEHİR: 26, Parçalı bulutlu

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        KONYA: 28, Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        YOZGAT: 21, Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        BOLU: 23, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak yağışlı

        ZONGULDAK: 19, Parçalı bulutlu

        SİNOP: 18, Parçalı bulutlu

        SAMSUN: 19, Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı

        TRABZON: 17, Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı

        ERZURUM: 15, Parçalı bulutlu

        KARS: 14, Parçalı bulutlu

        MALATYA: 24, Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        VAN: 17, Parçalı bulutlu

        DİYARBAKIR: 27, Parçalı bulutlu

        GAZİANTEP: 29, Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        SİİRT: 25, Parçalı bulutlu

        ŞANLIURFA: 32, Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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