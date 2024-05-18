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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Toroslar mevkii, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri, Güney Doğu Anadolu'nun batısı ile Konya, Kahramanmaraş, Malatya ve Hakkari çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

4 BÖLGEDE TOZ TAŞINIMI BEKLENİYOR Marmara'nın güneyi, Ege ve Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI İÇ KESİMLERDE ARTIYOR Hava sıcaklıklarının yurdun iç ve batı kesimlerinde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. REKLAM

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak: ANKARA: 26, Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde kuzeyi ve doğusu yerel sağanak yağışlı İSTANBUL: 23, Parçalı ve az bulutlu İZMİR: 28, Parçalı ve az bulutlu KOCAELİ: 27, Parçalı ve az bulutlu BURSA: 24, Parçalı ve az bulutlu EDİRNE: 27, Parçalı ve az bulutlu KIRKLARELİ: 24, Parçalı ve az bulutlu A.KARAHİSAR: 28, Parçalı ve az bulutlu DENİZLİ: 32, Parçalı ve az bulutlu MUĞLA: 32, Parçalı ve az bulutlu ADANA: 30, Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde kuzey ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ANTALYA: 24, Parçalı ve az bulutlu BURDUR: 30, Parçalı ve az bulutlu HATAY: 28, Parçalı ve az bulutlu ESKİŞEHİR: 26, Parçalı bulutlu REKLAM KONYA: 28, Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı YOZGAT: 21, Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı BOLU: 23, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak yağışlı ZONGULDAK: 19, Parçalı bulutlu SİNOP: 18, Parçalı bulutlu SAMSUN: 19, Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı TRABZON: 17, Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı ERZURUM: 15, Parçalı bulutlu KARS: 14, Parçalı bulutlu MALATYA: 24, Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı VAN: 17, Parçalı bulutlu DİYARBAKIR: 27, Parçalı bulutlu GAZİANTEP: 29, Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı SİİRT: 25, Parçalı bulutlu ŞANLIURFA: 32, Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 3685219