Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Taksici Selim Keleş kaldırım taşıyla saldırıya uğramıştı! Keleş bir karar aldı

        Kaldırım taşıyla saldırıya uğramıştı! O taksici bir karar verdi!

        İzmir'de, kaldırım taşı ile saldırıya uğrayan ve gasp girişiminde bulunulan taksi şoförü 62 yaşındaki Selim Keleş, yaşadığı olayın ardından mesleğini bırakma kararı aldı. Keleş, "Travmayı atlatamadım. Sokakta yürürken önüme arkama bakıyorum. İçimde olayı tekrar yaşayacakmışım gibi bir his var. Eskisi kadar çok değil ama arada bir rüyalarıma giriyor. Bu olay beni çok etkiledi" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 11:50 Güncelleme: 18.05.2024 - 13:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kaldırım taşıyla saldırıya uğramıştı! O taksici bir karar verdi!
        ABONE OL
        ABONE OL

        İzmir'in Karabağlar ilçesinde olay, 10 Ekim 2023'te, saat 22.00 sıralarında, Halide Edip Adıvar Caddesi’nde meydana geldi.

        PARALARI İSTEYİP TEHDİT ETTİ

        DHA'da yer alan habere göre taksiyle durakta bekleyen Selim Keleş'in (62) aracına binen kişi, Buca ilçesine gitmek istediğini söyledi. Keleş, Buca ilçesine bağlı Gediz Mahallesi'ne yaklaştığı sırada, iddiaya göre, aracına aldığı yolcu cebindeki paraları vermesini isteyip, tehdit etti.

        KALDIRIM TAŞIYLA VURDU

        Keleş'in direnmesi üzerine yolcu, yanında bulunan kaldırım taşı ile saldırdı. Yaşanan arbedenin ardından saldırgan kaçarken, aldığı darbelerle yaralanan Keleş, Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi'ne kaldırıldı.

        REKLAM

        GASPÇININ KİMLİĞİ BELİRLENDİ

        Selim Keleş'in ifadesi doğrultusunda polis inceleme başlattı. Araç kamerasına yansıyan görüntüleri inceleyen polis, saldırganın Ahmet Tan olduğunu belirledi. Görüntülerde Tan'ın kaldırım taşı ile şoföre defalarca vurduğu ve Keleş'in direnmesinin ardından para alamadan araçtan inip kaçtığı görüldü.

        SALDIRGAN CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Polis ekiplerinin adresine düzenlediği baskında yakalanan Tan, polisteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Taksici Keleş, tedavisinin ardından taburcu edildi.

        15 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

        Tutuklu sanık Ahmet Tan hakkında 'Silahla yağmaya teşebbüs' suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan ve ilk duruşması önceki gün görülen dava sürerken, Keleş açıklamalarda bulundu.

        "TAŞI ELİNDEN ATMASAYDIM ŞU ANDA YAŞAMIYOR OLACAKTIM"

        Şüphelinin konuşması ve giyimi düzgün olduğu için taksiye binen müşteriden şüphelenmediğini belirten Selim Keleş, "Müşteri, Gediz Mahallesi'ne gitmek istediğini söyledi. Fiyatı belirlemek için adresi sorunca Saat Kulesi'ne gitmek istediğini dile getirdi. 150 TL civarında tutacağını söyleyince önce tereddüt etti sonra arkaya oturdu. Konuşmasından ve giyimi düzgün olduğu için hiç şüphelenmedim. Gediz Mahallesi'nde karanlık bir ara sokakta inmek istediğini söyledi. Durdum taksinin ışığını açtığım sırada başıma taşla vurdu. Bir anlık sersemlik sonrası kendimi bir anlık toparlayıp, taşı elinden attım. Eğer taşı elinden atmasaydım şu anda yaşamıyor olacaktım ya da felç kalacaktım. Sonuna kadar davacıyım" ifadelerinde bulundu.

        REKLAM

        "HAKİM VİDEOYU İZLETTİ, AYNI ANLARI TEKRAR YAŞADIM"

        Sanığın duruşmada yalan söylediğini ileri süren Keleş, "Bir insan araca bindiğinde, elindeki poşetin içinde taş varsa amacı nedir? Bilerek, isteyerek, tasarlayarak gelmiş. Duruşmada hakim videoyu izletti, aynı anları tekrar yaşadım. Travmayı atlatamadım. Hala sokakta yürürken önüme arkama bakıyorum. İçimde olayı tekrar yaşayacakmışım gibi bir his var. Eskisi kadar çok değil ama arada bir rüyalarıma giriyor. Bu olay beni çok etkiledi" dedi.

        "TEKRAR TAKSİCİLİK YAPMAYI DÜŞÜNMÜYORUM"

        Taksiciliği bıraktığını belirten Selim Keleş, "Başımdan geçen olaydan ve Oğuz kardeşimiz öldürüldükten sonra herkes taksicilik yapmaya çekinmeye başladı. Taksicilik yapmak istemediğini dile getirip ayrılanlar var. Şu anda taksicilik yapmıyorum, yapmayı da düşünmüyorum. Dava, iddianamede olay yaralama ve gasp olarak gösterildiği için ertelendi. Bilerek, tasarlayarak, isteyerek adam öldürmeye teşebbüs konmamış.

        Mahkemede eklenmesini istedik, hakim kabul etti. Karşı tarafın avukatı da bu iddianamenin savunmasını hazırlamak için ekstra zaman istedi. Hakim de duruşmayı erteledi. Başka arkadaşlar yaşadıklarımı yaşamasın. Allah kimsenin başına vermesin. Şoför arkadaşlarımızın güvenliğini artırıcı tedbirlerin alınmasını istiyorum" diye konuştu.

        Takside dehşet kamerada! Kaldırım taşıyla gasp girişimi!
        Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        #İzmir
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Balkonda oyun oynuyordu... Böcek ısırdı Gökçe öldü!
        Balkonda oyun oynuyordu... Böcek ısırdı Gökçe öldü!
        İstanbul'da korkunç olay! Döve döve kaçırdılar!
        İstanbul'da korkunç olay! Döve döve kaçırdılar!
        Buruk'un kadrosu netleşiyor!
        Buruk'un kadrosu netleşiyor!
        Kartal'ın derbi 11'i!
        Kartal'ın derbi 11'i!
        Kalorisi düşük kahvaltı tarifleri
        Kalorisi düşük kahvaltı tarifleri
        Koreli kadınların ‘cam cilt’ sırları
        Koreli kadınların ‘cam cilt’ sırları
        İngiltere'nin ilk milyarder müzisyeni
        İngiltere'nin ilk milyarder müzisyeni
        Feci olay! Güneş enerjisi panelinde haşlandı!
        Feci olay! Güneş enerjisi panelinde haşlandı!
        Haftanın dikkat çekenleri
        Haftanın dikkat çekenleri
        Saat: 04.00'te alevler yükseldi! Anne ve kızı içerdeydi!
        Saat: 04.00'te alevler yükseldi! Anne ve kızı içerdeydi!
        Marmaray'da Gülhan'a dehşeti yaşattı! İşte istenen ceza!
        Marmaray'da Gülhan'a dehşeti yaşattı! İşte istenen ceza!
        Suudi Arabistan'da bir ilk: Mayo defilesi!
        Suudi Arabistan'da bir ilk: Mayo defilesi!
        Annesini uyurken öldürdü! 'İyi hal'li cani!
        Annesini uyurken öldürdü! 'İyi hal'li cani!
        Kıdem tazminatı tavanında ayrım var mı?
        Kıdem tazminatı tavanında ayrım var mı?
        Bu gözyaşları boşuna değil
        Bu gözyaşları boşuna değil
        Arazi anlaşmazlığı cinayeti! Ceza açıklandı
        Arazi anlaşmazlığı cinayeti! Ceza açıklandı
        4 bölgede toz taşınımı! 5 bölgede sağanak!
        4 bölgede toz taşınımı! 5 bölgede sağanak!
        Ekranlara hapsolduk! Doğal ışık yerine mavi ışık 
        Ekranlara hapsolduk! Doğal ışık yerine mavi ışık 
        Galatasaray ve EURO 2024 sözleri!
        Galatasaray ve EURO 2024 sözleri!
        Habertürk Anasayfa