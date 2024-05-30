Kakao ve zeytinyağının ardından şimdi de 'portakal suyu' krizi

Brezilya'daki portakal ağaçları iklim krizi nedeniyle, geçen yılın ikinci yarısındaki çiçeklenme döneminde aşırı sıcaklık stresi ve kuraklığın ardından tedavisi olmayan bir hastalık olan narenciye yeşillenmesinden muzdaripti.

PORTAKAL AĞAÇLARI DA KÜRESEL ISINMA VE HASTALIKLARDAN ETKİLENDİ

Tüm portakal suyu ihracatının %70'ini oluşturan Brezilya'da beklenen kötü mahsul ise şimdi art arda üçüncü zorlu küresel hasata işaret ediyor. Brezilya'daki sorunların yanı sıra, ABD'deki Florida da bir dizi kasırgadan ve ağacı öldürmeden önce meyveyi acılaştıran yeşillenme hastalığından etkilendi.

Geçen yıl da AFP, Atlantik'in diğer yakasındaki bir diğer büyük portakal üreticisi olan İspanya'da da üretimin kuraklık nedeniyle yüzde 30 düştüğünü bildirmişti.

Bu bağlamda narenciye yetiştiricileri örgütü Fundecitrus'un Brezilya hasadında yıllık yüzde 24'lük bir düşüşle 36 yılın en düşük seviyesine gerileyeceği tahmin ettiklerini açıklamalarının ardından portakal suyu fiyatları bu hafta emtia piyasalarında yükseldi.

Pek çok emtiada olduğu gibi üretim, ihracat ve paketleme maliyetleri de son zamanlarda arttı ancak fiyatların yükselmesinin ana nedeni bu değil.

Financial Times'a konuşan Uluslararası Meyve ve Sebze Suyu Birliği (IFU) Başkanı Kees Cools, "Bu bir kriz" derken "Büyük donlar ve büyük kasırgalar sırasında bile buna benzer bir şey görmedik" diye ekledi.

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YA PORTAKALA ALTERNATİF YA DA YÜKSEK FİYAT

IFU, portakal suyunun diğer turunçgilleri de içerebilmesi için BM düzeyindeki gıda düzenlemelerinin yeniden yazılması için lobi çalışmaları yapmayı ve ülke düzeyinde kural değişiklikleri yapmayı düşündüğünü söyledi.