Beşiktaş'ta Van Bronckhorst dönemi: İmzalar resmen atıldı

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Beşiktaş, teknik direktörlük görevine getirdiği Giovanni van Bronckhorst için imza töreni düzenledi.

Tüpraş Stadı'ndaki törene siyah-beyazlı kulübün başkanı Hasan Arat ile yönetim kurulu üyeleri katıldı. Törene yönetim kurulu danışmanlığına getirilen Brad Friedel ile Hollandalı teknik adamın yardımcısı Jean-Paul van Gastel de yer aldı.

Başkan Arat, yaptığı açıklamada, Giovanni van Bronckhorst'un elde ettiği başarılarla kendisini ispat etmiş bir teknik adam olduğunu belirterek, "Hedeflerimize bir adım daha yaklaşmak adına önemli bir imza töreninde bir araya geldik. Van Bronckhorst, kulübümüzün geleceği açısından kritik öneme sahip bir isim. Hepinizin tanıdığı ve saygı duyduğu bir futbol insanı. Modern futbol anlayışı ve genç oyunculara verdiği önemle kulüp için en uygun isimlerden biri. Kulübümüzün prensiplerine ve gelecek planlarına en uygun kişi Giovanni van Bronckhorst idi. Bu kararı verdiğimiz için çok mutluyuz. Beşiktaş çok güçlü bir takımla gelecek. Bunu tüm taraftarımız hissedecek." ifadelerini kullandı.

Hollandalı teknik adamla ocak ayından bu yana iletişimde olduklarına dikkati çeken Hasan Arat, "Ocak'ta anlaşmak üzereydik. Yardımcısı Van Gastel'in NAC Breda ile sözleşmesi vardı, olmadı. Bizimle ilişkisini hiçbir zaman koparmadı. Türkiye Kupası'nı kaldırdıktan sonra beni tebrik etmek için ilk arayan isimlerden biriydi. Van Gastel, NAC Breda'yı şampiyon yaptı ve 1. Lig'e yükseltti. Sonra Van Bronckhorst bize hazır olduğunu iletti. Biz de anlaşmaya karar verdik. Çok mutluyuz. Çok büyük başarılara imza attı. Eşi ile vakıf kurdu ve gençlere iyilikler yapıyor. Bu yaptığı iyiliklere Türkiye'de de devam edebilir. Giovanni van Bronckhorst'un felsefesinin Beşiktaş ile inanılmaz uyum sağlayacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Transfer çalışmalarını büyük titizlikle sürdürdüklerini aktaran Arat, "Büyük hazırlıklar yaptık. Hedefimizdeki herkesle görüşüyoruz. Sahamızın yenilenmesine başlanıyor. Çok güzel bir çatımız olacak. Tesislerdeki 2 sahanın değişimine de başlandı. Taraftarımıza ve genel kurulumuza sözümüz var. Beşiktaş'ın menfaatleri neyi gerektiriyorsa onu yapacağız. Çok travmatik bir sezon yaşadık. Bu travmadan kurtulup bir an önce kuvvetli bir takım planlama peşindeyiz. Taraftarımızın, Giovanni van Bronckhorst'un liderliğinde, kartalların uçmasına hazırlanması lazım." değerlendirmesinde bulundu.

VAN BRONCKHORST: GURUR DUYULACAK BİR TAKIM OLUŞTURACAĞIZ Beşiktaş ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayan Giovanni van Bronckhorst, taraftarın gurur duyacağı güçlü bir takım oluşturacaklarını söyledi. Siyah-beyazlılarda görev yapacağı için çok mutlu ve gururlu olduğunu dile getiren Hollandalı çalıştırıcı, "Beşiktaş'ın ne kadar büyük kulüp olduğunu biliyorum. Beşiktaş'ı başarılara ulaştırmak için elimden geleni yapacağım. Çok iyi karşılandım. Burada hızlı şekilde bir yapı oluşturabiliriz. Herkesin çok çalışması en önemli detay olacak. Mücadele edeceğiz. Zaferler için savaşan bir takımın mücadele etmesi lazım. Enerjim yüksek." şeklinde görüş belirtti.

Futbolculuk ve teknik adamlık kariyerinde her zaman şampiyonluk hedeflediğini anlatan Van Bronckhorst, şunları kaydetti: "Tek bildiğim şampiyonluklar ve kupalar kazanmak. Eminim ki Beşiktaş'ta da bunu yapacağız. Hayatta meydan okumalara ihtiyacınız vardır. Bu, yeni meydan okumada çok gurur duyulacak bir takım yaratacağız. Taraftarın desteğine çok ihtiyacımız var. İç sahada puan alınması çok zor bir takım olmalıyız. Altyapımız çok güçlü. Semih Kılıçsoy buna örnek. Genç futbolcularımız A takım için çok önemli olacak. Onlarla çalışmam gerekiyor. Beşiktaş'ın altyapı oyuncuları A takımda oynama konusunda çok hevesli ve heyecanlı. Bu konuda ben de çok heyecanlıyım. Bu takımda çok fazla oyuncu benim istediğim şekilde oynayabilir. Çok net bir oyun tarzımızın olması lazım. Hollanda'da 4-3-3 sistemi içinde büyüdüm. Taktiksel anlamda esnek olmak lazım. Rangers'ta bunu yaptım. Beşiktaş'ta da yapacağım. Çok iyi hocalarla sistem içinde büyüdüm ve geliştim. Şu andan itibaren bir Kartal'ım. Taraftardan biriyim."

BRAD FRIEDEL: BEŞİKTAŞ'I DAHA GÜÇLÜ YAPMAYA GELDİM Beşiktaş Kulübü yönetim kurulu danışmanlığına getirilen Brad Friedel da törende açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'ta çalışacağını çok gururlu olduğunu ifade eden ABD'li futbol adamı, "Beşiktaş'ı daha güçlü yapmaya geldim. Harika bir teknik ekibimiz olacak. Transfer stratejileri ve yapımızı geliştirme adına Beşiktaş'a destek vermeye çalışacağım. Küresel anlamda büyük bir ağ oluşturacağız. Beşiktaş'ın ihtiyacı olan her konuda yönetimle çalışmaya geldim. Tekrar Türkiye'de olmak çok güzel." diye konuştu.