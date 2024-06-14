Kilo vermenin anahtarı: Güne hafif başlamanızı sağlayacak kilo vermeye yardımcı kahvaltı önerileri!

6. ÜÇ MALZEMELİ PROTEİN KREPLERİ

Canınız tatlı ama besleyici bir kahvaltı çekiyorsa proteinli krep yapmayı düşünebilirsiniz. Proteinli krep yapmak için yarım su bardağı yulaf ezmesini, 2 muzu ve 2 yumurtayı yüksek hızlı bir karıştırıcıda pürüzsüz hale gelinceye kadar karıştırabilirsiniz. Karışımı küçük parçalar halinde yağlanmış bir tavaya dökün ve krepler tamamen pişene kadar orta ateşte her iki tarafı da 2-3 dakika pişirin.