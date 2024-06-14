Hande Yener'den öğrencilere büyük jest
Hande Yener, bahar şenlikleri iptal edilen Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğrencilerinin çağrılarına kayıtsız kalmayarak alternatif konserde ücretsiz konser verdi. Yener, ayrıca konserin bütün masraflarını karşıladı
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ODTÜ'lü öğrenciler, üniversitenin rektörlüğü tarafından organize edilmesi planlanan 'Bahar Şenliği'nin süresinin iki güne indirilmesine tepki göstermiş, kararı protesto etmişti.
Bunun üzerine de şenlik iptal edilmişti.
ÖDTÜ'lü öğrenciler, kendi imkânlarıyla alternatif bir şenlik düzenlendi.
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ÖDTÜ'lü öğrenciler; sosyal medyada, Hande Yener'in 'Sopa' şarkısıyla yüzlerce video çekerek sanatçıya alternatif şenlikte konser verme çağrısında bulunmuştu.
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Çağrılara kayıtsız kalmayan Hande Yener, Ankara CernModern'de gerçekleştirdiği konserle öğrencilere bir konser verdi.
Hande Yener, öğrencilere büyük bir jest yaparak kaşe ücreti istemediği gibi kendi cebinden para da harcadı. Yener, orkestra üyelerinin, dansçıların, vokalistlerin, ses - ışık teknisyenlerinin ücretlerini ve ulaşım giderlerini karşıladı.
Hande Yener'in kendi kaşesinin yanı sıra yaptığı harcamalarla öğrencilere toplamda 4 milyon liralık bir jest yapmış oldu.