Hande Yener'den öğrencilere büyük jest

Çağrılara kayıtsız kalmayan Hande Yener, Ankara CernModern'de gerçekleştirdiği konserle öğrencilere bir konser verdi.

Hande Yener, öğrencilere büyük bir jest yaparak kaşe ücreti istemediği gibi kendi cebinden para da harcadı. Yener, orkestra üyelerinin, dansçıların, vokalistlerin, ses - ışık teknisyenlerinin ücretlerini ve ulaşım giderlerini karşıladı.

Hande Yener'in kendi kaşesinin yanı sıra yaptığı harcamalarla öğrencilere toplamda 4 milyon liralık bir jest yapmış oldu.