Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Bursa'da ilginç olay: Park halindeki araç kendi kendine çalışıp kaza yaptı ve yandı | Son dakika haberleri

        Bursa'da ilginç olay: Park halindeki araç kendi kendine çalışıp kaza yaptı ve yandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde ilginç bir olay yaşandı. Park halindeki bir otomobil, kendi kendine çalışıp birkaç metre hareket ettikten sonra yol kenarındaki demir dubaya çarparak alev aldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, otomobil yangın sonrası kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 09:41 Güncelleme: 14.06.2024 - 10:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          İnegöl'de saat 00.00 sıralarında Sinanbey Mahallesi Yeşilbahçeler Sokak'ta park halindeki bir otomobil iddiaya göre, elektrik aksamında oluşan arıza nedeniyle bir anda çalışıp hareket etmeye başladı.

        • 2

          Birkaç metre ilerleyen otomobil, yol kenarındaki demir dubaya çarpıp alev aldı.

        • 3

          Alevlere ilk müdahaleyi çevrede bulunan vatandaşlar, yangın söndürme tüpü ile yaptı.

        • 4

          İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

        • 5

          Hurdaya dönen otomobilin yanması, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Polis inceleme başlattı.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TÜİK açıkladı: 6 Şubat depremlerinde 45 bin 784 kişi hayatını kaybetti
        TÜİK açıkladı: 6 Şubat depremlerinde 45 bin 784 kişi hayatını kaybetti
        G7 Zirvesi: En güçlü 'güçsüzler'
        G7 Zirvesi: En güçlü 'güçsüzler'
        Aci ailesini yıkan ikinci ölümde karar çıktı!
        Aci ailesini yıkan ikinci ölümde karar çıktı!
        İşte EURO 2024'ün en değerli takımı ve oyuncusu
        İşte EURO 2024'ün en değerli takımı ve oyuncusu
        Rus lider Putin Kuzey Kore'ye gidecek mi?
        Rus lider Putin Kuzey Kore'ye gidecek mi?
        9 kentte kamyon ve tankerlere yasak!
        9 kentte kamyon ve tankerlere yasak!
        Turizmin incisine 24 saatte 20 bin araç giriş yaptı!
        Turizmin incisine 24 saatte 20 bin araç giriş yaptı!
        Literatürde benzeri yok!
        Literatürde benzeri yok!
        Öğrencilere büyük jest
        Öğrencilere büyük jest
        Kızını ve torununu öldürmüştü! İşte cani dedenin katliam nedeni!
        Kızını ve torununu öldürmüştü! İşte cani dedenin katliam nedeni!
        Kilo vermeye yardımcı 7 kahvaltı önerisi!
        Kilo vermeye yardımcı 7 kahvaltı önerisi!
        Bayram için kültür sanat ajandası!
        Bayram için kültür sanat ajandası!
        Çin'den Türkiye'ye ek vergi tepkisi
        Çin'den Türkiye'ye ek vergi tepkisi
        Ayrılık söylentileri ayyuka çıktı
        Ayrılık söylentileri ayyuka çıktı
        Bayramda yıllık izin hesabı
        Bayramda yıllık izin hesabı
        Aşk tatili
        Aşk tatili
        Gayrimenkul ilk kez cari açık verecek
        Gayrimenkul ilk kez cari açık verecek
        Tatilde seyahat koçu dönemi
        Tatilde seyahat koçu dönemi
        Milyonlar bu sorunun yanıtını merak ediyor: Biz şimdi neyiz?
        Milyonlar bu sorunun yanıtını merak ediyor: Biz şimdi neyiz?
        Habertürk Anasayfa