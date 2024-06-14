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        Haberler Gündem Güncel Bakan Tekin'den mezuniyette kıyafet tartışması açıklaması - Son dakika | Son dakika haberleri

        Son dakika haberi Bakan Tekin'den mezuniyette kıyafet tartışması açıklaması

        Bakan Tekin, Kocaeli Gebze'de bir okuldaki mezuniyet kıyafeti tartışması hakkında konuştu. Tekin, "Olayın başlangıç noktasında salonun büyüklüğüne göre bir kontenjan belirleniyor. Listede sayıya göre bir kapasite var. Listede ismi olmayan öğrenciler gelmek isteyince öğretmen arkadaşlarımız listedeki isme göre öğrenci alabiliriz diyor. Olay böyle başlıyor. Ardından ilçe milli eğitim müdürümüz geliyor. Geldikten sonra sorunu çözüyor. Biz gerekli incelemeleri işlemleri yapacağız" dedi. Tekin ayrıca, "Sağlık Bakanlığımızın yaptığı sağlık çalışanlarına yönelik şiddetle ilgili düzenlemenin muadilini Milli Eğitim Bakanlığında eğitim çalışanları için tasarladık ve yasaya da koyduk" ifadelerinin kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.06.2024 - 10:59 Güncelleme: 14.06.2024 - 12:03
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        Bakan Tekin'den mezuniyette kıyafet tartışması açıklaması
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        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Etimesgut Şehit Yasin Kendircioğlu Ortaokulunda karne dağıtım törenine katıldı.

        Bakanı Tekin, tören sonrasında Kocaeli Gebze'de bir okuldaki mezuniyet kıyafeti tartışması hakkındaki sorulara yanıt verdi. Tekin açıklamasında, "Olayın başlangıç noktasında salonun büyüklüğüne göre bir kontenjan belirleniyor. Listede sayıya göre bir kapasite var. Listede ismi olmayan öğrenciler gelmek isteyince öğretmen arkadaşlarımız listedeki isme göre öğrenci alabiliriz diyor. Olay böyle başlıyor. Ardından ilçe milli eğitim müdürümüz geliyor. Geldikten sonra sorunu çözüyor. Biz gerekli incelemeleri işlemleri yapacağız" dedi. Tekin ayrıca, "Sağlık Bakanlığımızın yaptığı sağlık çalışanlarına yönelik şiddetle ilgili düzenlemenin muadilini Milli Eğitim Bakanlığında eğitim çalışanları için tasarladık ve yasaya da koyduk" ifadelerinin kullandı.

        Öğretmenlere yönelik şiddetle ilgili sorulara da yanıt veren Tekin, "Sağlık Bakanlığımızın yaptığı sağlık çalışanlarına yönelik şiddetle ilgili düzenlemenin muadilini Milli Eğitim Bakanlığında eğitim çalışanları için tasarladık ve yasaya da koyduk" dedi. Tekin ayrıca, "Devamsızlıktan kalan öğrenciler için bir af düşünmüyoruz" ifadelerini de kullandı.

        'Uygunsuz kıyafet' soruşturması
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