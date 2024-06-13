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Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamada, okulda düzenlenen mezuniyet törenine bir öğrencinin alınmaması üzerine iki eğitim müfettişinin görevlendirildiği duyuruldu.

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki bir lisede, okul bahçesinde düzenlenen mezuniyet töreninde bazı kız öğrenciler, kıyafet yönetmeliğine uymayan kıyafetler giydikleri gerekçesiyle alana alınmadı. Öğrenciler ve aileleri, okul yönetimine tepki gösterirken, bölgeye jandarma ekibi de sevk edildi. Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan'ın okula gelmesiyle öğrencilerin tamamı mezuniyet törenine katıldı.

VALİLİK: 2 MÜFETTİŞ GÖREVLENDİLDİ Kocaeli Valiliği yaşanan olay hakkında iki milli eğitim müfettişinin görevlendirildiğini duyurdu. Valilik'ten yapılan açıklamada, "Gebze ilçemizdeki bir okulun mezuniyet töreninde meydana geldiği iddia edilen ve bazı sosla medya hesapları ile basında yer alan iddia ve haberlerle ilgili olarak gerekli incelemeleri yapmak üzere valiliğimizce iki Eğitim Müfettişi görevlendirilmiştir. Konu tüm yönleriyle incelenmektedir" denildi.