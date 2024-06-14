Bakan Özhaseki: "Dünyanın en büyük şantiyesi, şu anda deprem bölgesi"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgesindeki çalışmaları Habertürk TV'de anlattı. Ciner Medya Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır'a konuşan Bakan Özhaseki şunları söyledi:

"İlk günden beri büyük mücadele veriliyor. Şantiyede 9 bin kişi çalışıyor. 5-6 aya tamamını bitiririz. Yeni bir uydu kent inşa ediliyor. Adıyaman'ın biraz dışında burası. Önce bağlantı yolu yapıyorsunuz. Su meselesi başlı başına problem. Kanalizasyon, arıtma... Sağlık ocağı lazım, yeşil alan lazım, sosyal donatılar lazım... Dağların başına bina dikip bıraktığınızda insanlar orada yaşayamaz ki. Toplamda 18 şehrimiz hasar gördü. 14 milyon insan zarar gördü. Hasar çok büyük. AFAD'ın belirlediği hak sahipliği üzerinden ilerliyoruz. Toplamda 450 bin civarında... 400 bin civarı konut, 50 bin civarı konut. Bunları yaptığımızda herkesin hakkını veriyoruz. 466 bin civarında da iş programı var. Ne kadar hak sahibi varsa o kadarını verecek kadar plan yaptık. 500 bini hedef belirledik. İhtiyaç sahipleri çıkacak, şehit ailesi çıkacak, lojman çıkacak... Her yerde bin-2 bin fazla konut yapalım dedik. Şu ana kadar 76 bin konut teslim ettik, sene sonuna kadar da 200 bin teslim sayısına ulaşacağız. Kurban Bayramı'ndan sonra yine kura çekeceğiz. Her ay 15-20 bin konut vermeye devam ederiz. Rakam vermek kolay tabii. İnşaat işini bilenler bize hak verir. Dünyanın en büyük şantiyesi, şu anda deprem bölgesi diyebiliriz.

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Adıyaman'da 43 bin 700 kadar hak sahibi var. 2-3 bin fazla yapıyoruz yine burada. Biraz şehrin çeperlerinde yer alan, zemini sert olan yerlere yapıyoruz doğru ama bir yandan da şehir merkezlerini ihya etmeye çalışıyoruz. Şehir meydanını da oluşturuyoruz. Belki 250-300 sene kalacak. Görüşleri alıyoruz burasıyla ilgili. Depremin neredeyse 104 milyar dolar gibi bir maliyeti var.

İstanbul, Türkiye'nin kalbi. Ticaretin, ihracatın merkezi, turizm var, finansın merkezi... Marmara'da nüfusun yüzde 30'undan fazlası yaşıyor. Eğer bilim insanlarının söylediği deprem olursa kimseyi korkutmak istemem ama bu bir beka meselesi. İstanbul'da olacak bir deprem daha büyük bir felaket olur. 1.5 milyon riskli görünüyor, 600 bini acil yıkılması gerek diye görünüyor. 1500 diye bir rakam çıktı, yıkıldı yıkılacak olan, bence çok daha fazla. Bir an önce tedbir gerekiyor. İstanbul için bağımsız bir yapı kurduk. Kolayca kentsel dönüşümün yapılabileceği yasa hazırladık. Alternatifler sunuyoruz. Krediler, hibeler, kira yardımları... 1.5-2 milyon maliyet, devlet 1.5 milyon veriyor, daha ne olsun ki? 1 milyon üzerinde başvuru var. Şu anda rezerv alanlarda binlerce konut yapmak istiyoruz. Yerlerini netleştirdik, kamudan yer almaya çalışıyoruz. Tarımdan, milli eğitimden... Birkaç aya bunlara da başlarız. 200-300 bini bulacak konut yapmayı planlıyoruz. İlk başta yıkılacak yerlerle takas yapmayı düşünüyoruz. Yarısı Bizden kampanyası neticesinde TOKİ olarak da destek veriyoruz. İstanbul'da en azından 1 milyon depreme dayanıklı konut yapmaya çalışıyoruz.