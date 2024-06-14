G7 Zirvesi: En güçlü 'güçsüzler'

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Dünyanın en büyük 7 ekonomisinin her yıl toplandığı G7 Zirvesi, farklı bir manzarayı gözler önüne serdi.

Avrupa Parlamentosu seçimlerinin ardından deprem yaşayan Avrupa siyasetinin yansıması ortak fotoğrafa yansıdı.

Ortak fotoğrafta sırasıyla AB Konseyi Başkanı Michel, Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, Kanada Başbakanı Trudeau, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İtalya Başbakanı Meloni, ABD Başkanı Biden, Japonya Başbakanı Kişida, Birleşik Krallık Başbakanı Sunak ve Avrupa Komisyonu Başkanı Von Der Leyen yer aldı.

Ancak bu 9 siyasetçinin 8'inin fiili siyasi gücü erozyona uğradı.

Avrupa Konseyi Başkanı Michel ve Avrupa Komisyonu Başkanı Leyen'in durumlarının Avrupa Parlamentosu seçimlerinin ardından değişkenlik göstermesi olası. REKLAM Almanya Şansölyesi Olaf Scholz'un Sosyal Demokrat Partisi AP seçimlerinde üçüncü sırada yer aldı. Aşırı sağcı AfP'nin, Scholz'un partisini geçmesi ülkede büyük bir meşruiyet krizi yarattı. Kanada Başbakanı Trudeau, özel hayatındaki problemler nedeniyle görevi bırakmayı düşünürken, son anketlere göre onay oranı yüzde 30'u aşamıyor. 9 yıldır başbakanlık yapan Trudeau için başarısızlık mevcut.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un partisi Rönesans, AP seçimlerinde yüzde 14 oy alarak aşırı sağcı Ulusal Birlik partisinin yarısından az oy aldı. Macron parlamentoyu feshetti, Fransa seçime gidiyor. İtalya Başbakanı Meloni, fotoğraftaki tek güçlü lider olarak öne çıkıyor. Partisi AP seçimlerinde büyük bir zafer kazandı. ABD Başkanı Biden'ın dünya kamuoyuna yansıması artık verdiği demeçlerle, aldığı kararlarla değil; ilginç hal ve hareketleriyle gerçekleşiyor. Başkan Biden'ın sağlığı dünya çapında bir tartışma konusu. Bu G7 Zirvesi'ne de Biden'ın hareketleri damga vurdu.

Japonya Başbakanı Kişhida'nın son anketlere göre ülkedeki beğeni oranı yüzde 13. Kişhida, Japonya'daki 100 kişinin 87'si tarafından beğenilmiyor. Birleşik Krallık Başbakanı Sunak, ülke tarihinin en az beğenilen liderlerinden biri oldu. Partisi Muhafazakar Parti'nin son anketlerdeki oy oranı sadece yüzde 25. Temmuz ayında yapılacak seçimlerde İşçi Partisi'nin 11 yıl sonra iktidara geleceğine kesin gözüyle bakılıyor. Sunak da geçtiğimiz gün, "Halkın tepkisini görüyorum, kör değilim" açıklamasını yapmıştı. KONULAR NELER? Bu yılki G7 Zirvesi'nin en önemli konu başlığı olarak Rusya-Ukrayna Savaşı ve İsrail'in Gazze'ye saldırıları ön plana çıkıyor. G7 ülkeleri Ukrayna'ya 50 milyar dolarlık bir destek paketini görüşüyor.

İtalya hükümeti, zirvenin Ukrayna ve Gazze'deki savaşlar, Afrika ve göç, finansal güvenlik ve yapay zeka (AI) konusunda uluslararası işbirliği gibi konulara odaklanmasını istiyor.