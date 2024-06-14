Serenay Sarıkaya ile Mert Demir'in ayırıldıkları söylentileri ayyuka çıktı
Serenay Sarıkaya ile Mert Demir'in Ajda Pekkan'ın konserinde bir arada olmamaları, ayrıldıkları yönündeki söylentilerin ayyuka çıkmasına neden oldu
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Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Ajda Pekkan'ın Tüpraş Stadyumu'nda verdiği konser, bir ilişkinin sona erdiği söylentilerinin ayyuka çıkmasına neden oldu.
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Mert Demir, 'Ajda Pekkan ve Arkadaşları' adı verilen konserde sahneye çıkacak olan şarkılardan biriydi. Demir, konserden bir gün önce yaptığı açıklamayla burnundan ameliyat olduğunu, bu nedenle sahneye çıkamayacağını dile getirdi.
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Mert Demir, her ne kadar sahneye çıkamasa da Ajda Pekkan'ın konserine gitti. 30 yaşındaki şarkıcı, Süperstar'a sunduğu çiçekle özürlerini iletti.
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Mert Demir, ayrıca konser alanında Semiramis Pekkan ile tanışıp bir süre sohbet etti.
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Bütün bunlar olağan durumlardı.
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Olağan olmayan durum ise konseri seyredenler arasında olan Serenay Sarıkaya'nın Mert Demir ile ayrı durmasıydı.
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Serenay Sarıkaya, konseri locada seyrederken Mert Demir, sahadaydı. İki sevgilinin neden bir araya gelmedikleri, Ajda Pekkan'ın seslendirdiği aşk şarkılarıyla romantizmi neden birlikte yaşamadıkları merak konusu oldu.
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Hal böyle olunca da ayrılık söylentileri gündem geldi.
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Bir ayrılık olup - olmadığı önümüzdeki günlerde netleşir ama sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip ettiklerini de hatırlatalım.
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