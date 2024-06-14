Filipinler'den Fas'a: Müslüman ülkelerin daha önce hiç duymadığınız kurban bayramı gelenekleri!
Kurban Bayramı, İslam dünyasının dört bir yanında, çeşitli gelenekler ve ritüellerle kutlanan önemli bir dini bayramdır. Filipinler'den Fas'a uzanan geniş coğrafyada, bu özel günün nasıl kutlandığına dair pek bilinmeyen, şaşırtıcı detaylar bulunmaktadır. Detaylar haberimizin devamında...
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Kurban Bayramı, İslam dünyasında büyük bir coşkuyla kutlanan önemli bir bayramdır. Ancak, Filipinler'den Fas'a kadar uzanan geniş coğrafyada, her ülkenin kendine has gelenekleri bulunmaktadır. İşte o gelenekler!
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1. FAS: BÜYÜK BAYRAM
Kurban Bayramı, Fas'ta aynı zamanda "Büyük Bayram" olarak da bilinir. Bu büyük gün için hazırlıklar, günler öncesinde başlar ve yılın en hızlı dönemidir. Onlarca insan bayram döneminde yer değiştirir. Bununla beraber Fas'ta yaşanan ekonomik gelişmeler de Kurban Bayramı'nı şekillendirir.
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2. CEZAYİR: MELFUF
Cezayir'de hala devam eden bazı Kurban Bayramı gelenekleri var. Cezayir'de kurban ibadeti genellikle üçüncü gün yerine getirilir. Aynı gün içerisinde ülkenin farklı noktalarında vatandaşlar bir araya gelerek yaşadıkları bölgelerde kalabalık sofralar kurar. Bu bayram sofralarının vazgeçilmez lezzeti ise "melfuf" ismini veridkleri geleneksel lahana sarması bir yemektir.
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3. MALEZYA: KURBANLAR SERGİLENİYOR
Malezya'da Budistler ve Müslümanlar ortak bir yaşam paylaşıyor. Bu nedenle iki farklı inancın ritüelleri de birbiri içerisinde etikileşim halinde. Örnek olarak uzun yıllardır Malezya'daki Kurban Bayramlarında, sokaklar ve kurban hayvanları çeşitleri şekillerde süslenir hatta boyanarak sergilenir.
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4. KAZAKİSTAN: SPOR MÜSABAKALARI
Kazakistan, Kurban Bayramı'nı ilginç gelenekleri ile kutlayan ülkelerden birisi. İnsanlar Kurban Bayramı coşkusu ile bayram namazının ardından camilerin bahçelerinde gerçekleştirdikleri çeşitli etkinlikler ve geleneksel spor müsabakaları ile bayramı karşılıyor.
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5. FİLİPİNLER: ZİYAFET SOFRALARI
Filipinler'deki Müslümanlar, Kurban Bayramı'nda oldukça ilginç bir geleneği yaşatmayı bugün bile sürdürüyor. Kurban ibadetini yerine getirebilecek ekonomik güce sahip olan Müslümanlar, Kurban Bayramı'nın ilk gününde herkese açık ziyafet sofraları kurar.
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Sofradaki en önemli yiyecek ise kurban eti olur. İsteyenler, ziyafet sofrasındaki yiyeceklerden evlerine de götürebilir. Bununla beraber ziyafeti düzenleyen kişiler, sofradaki sandalyelerin her birinin altında bir miktar para da gizler, bu paralar da sandalyede oturan kişilerin olur.
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6. ORTA DOĞU: GİYSİLER VE TATLILAR
Yemen'den Suriye'ye, geleneksel tatlılar hazırlanır ve yemek tüm bayram kutlamalarının ayrılmaz bir parçasıdır. Birçok toplumda sadece bayram için hazırlanan geleneksel atıştırmalıklar ve yemekler vardır.
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Manama sokaklarında vitrinlerden sarkan jalabia'lardan sarık ve cübbe giymiş Libyalı süvarilere kadar insanlar bayram için en güzel kıyafetlerini giyerler.
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7. TÜRKMENİSTAN: KONSER VE EĞLENCELER
Türkmenistan'da bayram namazının ardından, kurban ibadeti yerine getirilir. Bununla beraber Türkmenistan'da Kurban Bayramı, pek çok ülkedekinden farklı olarak, bir karnaval havasında geçer. Ülkede, Kurban Bayramı'na özel konserler ve eğlenceler düzenlenir.
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Kurban Bayramı gelenekleri arasında bayram boyunca ülkenin sokaklarını dolduran salıncakları vardır. Geleneksel kıyafetler ile bayramı kutlayan Türkmenistanlılar, salıncaklarda sallanarak gühanlarından arınacaklarına inanırlar.
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8. PAKİSTAN VE AFGANİSTAN: EL KINASI
Pakistan'dan Afganistan'a ve diğer ülkelere kadar, kına ile süslenmiş eller bayramdan önceki geceden itibaren sıkça görülen bir durumdur. Genç kızlardan yaşlı kadınlara kadar herkes bu vesileyle ellerini süslüyor.
Kaynak: Aljazeera
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