Rusya ile Vietnam kapsamlı stratejik ortaklığı geliştirecek

Putin, Rusya ve Vietnam'ın uluslararası ve bölgesel meselelerde sergiledikleri yaklaşımların birbirine yakın olduğunu belirterek, "Ülkelerimiz, uluslararası hukukun üstünlüğü, egemenlik ve diğer devletlerin iç işlerine karışmama ilkelerini savunuyor. Birleşmiş Milletler, Rusya-Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) diyaloğu gibi uluslararası platformlarda girişimlerini koordine ediyor." diye konuştu.