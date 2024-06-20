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        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası Danimarka - İngiltere CANLI YAYIN - Futbol Haberleri

        Danimarka - İngiltere CANLI YAYIN

        Danimarka - İngiltere maçının canlı anlatımı HTSPOR'da... 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) C Grubu ikinci maçında Danimarka ile İngiltere karşılaşıyor.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 20.06.2024 - 18:04 Güncelleme: 20.06.2024 - 19:03
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        2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) C Grubu ikinci maçında Danimarka ile İngiltere karşı karşıya geliyor.

        STAT: Frankfurt Arena

        SAAT: 19.00

        YAYIN: TRT 1

        HAKEM: Artur Soares Dias

        Danimarka: Schmeichel, Andersen, Vestergaard, Christensen, Maehle, Kristiansen, Höjbjerg, Hjulmand, Eriksen, Wind, Höjlund.

        İngiltere: Pickford, Walker, Stones, Guehi, Trippier, Rice, Alexander-Arnold, Saka, Bellingham, Foden, Kane.

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        İNGİLTERE'DE HEDEF GRUPTAN ÇIKMAYI GARANTİLEMEK

        Turnuvanın favorileri arasında gösterilen İngiltere, Danimarka'yı yenerek 2'de 2 yapmanın peşinde.

        C Grubu'na 1-0'lık Sırbistan galibiyetiyle başlayan İngiltere, grup liderliğini elinde bulunduruyor. Karşılaşmayı kazanması durumunda puanını 6'ya çıkaracak İngiltere, son 16'ya kalmayı garantileyecek.

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        DANİMARKA, EURO 2020'NİN RÖVANŞINI ALMAK İSTİYOR

        Danimarka, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yarı finalde elendikleri rakibi karşında rövanşı almayı hedefliyor.

        İki takım son olarak EURO 2020 yarı finalinde karşılaşmış, İngiltere uzatmaya giden maçı 2-1 kazanarak adını finale yazdırmıştı.

        Gruptaki ilk maçında Slovenya karşısında öne geçmesine rağmen 1-1'lik skora razı olan Danimarka, İngiltere maçını kazanması durumunda gruptan çıkma iddiasını güçlendirecek. Aksi durumda 1 puanı bulunan son yarı finalist Danimarka ciddi yara alacak.

        REKABETTE İNGİLTERE ÖNDE

        Danimarka ile İngiltere, tarihlerinde 24 kez karşı karşıya geldi.

        Geride kalan müsabakalarda İngiltere, galibiyet sayısında 14'e 5 üstünlük kurdu. Beş müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

        İngiltere'nin attığı 41 gole, Danimarka 24 golle karşılık verebildi.

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