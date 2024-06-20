4. AİLUROFOBİ

Ailurofobi yaşayan insanlar, kediden korkarlar. Bu rahatsızlığa sahip kişiler, bir kediyle karşılaştıklarında savaş ya da kaç tepkisi veya mide bulantısı yaşama eğilimindedir. Bazı araştırmalar bu korkunun, kedilerin kötü olduğu ve cadılar gibi karanlık varlıklarla bağlantılı olduğu mitolojisinden kaynaklandığını ileri sürüyor.