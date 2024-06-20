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        Haberler Gündem 3. Sayfa Otomobille üzerinden geçti! Ölen de ezen de kadın ve alkollüydü! Bu nasıl kaza? | Son dakika haberleri

        Otomobille üzerinden geçti! Ölen de ezen de kadın ve alkollüydü! Bu nasıl kaza?

        Ankara'da, yolda yürürken aldığı alkolün etkisiyle düşen gece kulübü çalışanı 35 yaşındaki Melek Akgül, otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü aynı yaştaki Öykü Y.'nin de başka bir gece kulübünde çalıştığı ve alkollü olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 16:06 Güncelleme: 20.06.2024 - 16:06
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        Otomobille üzerinden geçti! Ölen de ezen de kadın ve alkollüydü! Bu nasıl kaza?
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        Ankara'da kaza, saat 03.00 sıralarında, Altındağ ilçesi Çankırı Caddesi'nde meydana geldi. Gece kulübünde çalışan Melek Akgül (35), iş yerinden çıktıktan sonra yolun ortasında yürürken aldığı alkolün etkisiyle dengesini kaybedip düştü.

        OTOMOBİL ÜZERİNDEN GEÇTİ

        DHA'da yer alan habere göre bu sırada plakası henüz öğrenilemeyen Öykü Y. (35) yönetimindeki otomobil, Akgül'ün üzerinden geçti.

        KADIN SÜRÜCÜ OLAY YERİNDEN KAÇTI

        Başka bir gece kulübünde çalıştığı belirtilen Öykü Y. kaçtı. İhbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, Akgül'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

        YAKALANAN KADIN SÜRÜCÜ DE ALKOLLÜ VE MESLEKTAŞI

        Çalışma başlatan polis Öykü Y.’yi yakalayıp, gözaltına aldı. Öykü Y.’nin de başka bir gece kulübünde çalıştığı ve yapılan kontrolde alkollü olduğu tespit edildi.

        SORUŞTURMA SÜRÜYOR

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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        #ankara
        #Son dakika haberler
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