Saldırı açıklaması

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Dijital platform dizisi 'Kıyma'nın setine düzenlenen silahlı saldırı sonucu 'Cengo' karakteriyle tanınan Cengizhan Yurdutek, başını sıyıran bir mermiyle yaralandı ve hemen hastaneye kaldırıldı.

Olay, set ekibinin büyük panik yaşamasına neden oldu. İlk müdahale set arkadaşları tarafından yapılırken, Cengizhan Yurdutek’in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, saldırganı yakalamak için geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Dizinin çekildiği plato yönetimi tarafından bir açıklama yapıldı: 18.06.2024 günü öğleden sonra BE FİLM YAPIM PLATO STÜDYO TİC. LTD. ŞTİ. ünvanlı işyerimizin dış kapısından yapılan silahlı saldırı nedeniyle üzgün olduğumuzu ancak gerek firma çalışanlarımızın gerekse çekim yapmak amacıyla orada bulunan KIYMA DİZİSİ ekibi çalışanlarının canına zarar gelmediğinden ötürü müsterih olduğumuzu beyan eder, yaralanan KIYMA DİZİSİ oyuncusuna geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz.

Hepimizi derinden üzen bu hadise, yargıya intikal etmiş olup, soruşturma ve kovuşturma evrelerinin tamamlanarak saldırganların yargılanmaları sonucunda hüküm kesinleşene kadar herhangi bir açıklama yapmanın yargılamanın selameti açısından doğru olmadığının bilincindeyiz. Ancak şu kadarını söyleyebiliriz ki, bu saldırı firmamıza yönelik değildir.Hadise, KIYMA DİZİSİ ekibinin platomuzun ana kapısının önünde bulunduğu sırada dışardan ekibe doğru yapılmış bir saldırı olarak görünmektedir. Bu bağlamda, çeşitli haber sitelerinde yer alan haberlerde “dizi ekibinin olayın kendilerine değil, plato alanına yönelik olduğunu” ifade eden beyanlarının gerçeği yansıtmadığı gibi tarafımızdan kabulü mümkün değildir.