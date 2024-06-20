Mazlum Çimen, doğum gününü hastanede geçirdi

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Mazlum Çimen, doğum gününü hastanede geçirmek zorunda kaldı. Kalp krizi geçiren ve stent takılan Çimen, sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

18 Haziran'da 66 yaşına basan Mazlum Çimen, duygularını; "Hem de doğum günümde bir kriz, bir stent, yeniden doğdum, doğum gününde tekrar doğmak da bana yakışır. Soran sormayan herkese selam, iyiyim" sözleriyle dile getirdi.