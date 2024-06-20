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        Haberler Gündem İstanbul'un ormanlık alan ve plajlarında tatilden geriye çöpler kald

        İstanbul'un ormanlık alan ve plajlarında tatilden geriye çöpler kald

        Kurban Bayramı tatili boyunca sıcaktan bunalan İstanbullular soluğu ormanlık alan ve plajlarda aldı. Bazı duyarsız vatandaşlar piknik alanları ve deniz kıyılarını çöp yığınlarına dönüştürdü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 18:18 Güncelleme: 20.06.2024 - 18:18
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        Tatilden geriye çöpler kaldı
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        Bayram tatilinde İstanbul'un ormanlık alan ve plajlarını dolduranlardan geriye çöp yığınları kalırken, duyarlı vatandaşlar bu duruma tepki gösterdi.

        Kurban Bayramı tatilini İstanbul'da geçirenlerin bir kısmı serinlemek için plajları kullanırken, bazıları ormanlık alanlarda vakit geçirmeyi tercih etti.

        Kentin mesire alanlarında tatilcilerden geriye ise çöpler kaldı.

        Çiftalan-Kemerburgaz yolu üzerindeki ormanlık alanlarda pet şişe, cam şişe, poşet ve yiyecek artıkları bulunurken, tatilcilerin atıklarını çöp konteynerlerine atmak yerine, elektrik direklerine ve ağaç kenarlarına bıraktıkları görüldü.

        Kısırkaya Plajında ise denize girenlerin yanı sıra kamp yapmaya gelenler de oldu. Araç yoğunluğunun yaşandığı plajda, sahil boyunca birikmiş çöpler yer aldı. Çöplerin bir kısmı, plastik toplayıcılar tarafından kaldırıldı.

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        Plajda tatilini geçiren Çerkez Ulusoy, çöplerden rahatsız olduğunu belirterek, "Ortalık çöp kaynıyor. Pikniğini yapan, denizine giren çöpünü de toplayıp atsa buralar böyle olmaz. Bir sonra gelen insan da burayı temiz bulur. Çöp poşetimiz yanımızda, kendimize kül tablası bile yaptık, onu dahi atmıyoruz. Buranın temiz olması lazım ki yine gelelim ama hiçbir taraf temiz değil." diye konuştu.

        Tarkan Ayrancı ise "Her taraf bizden önce gelenlerin çöpüyle dolu. Birazını biz temizledik. Sahil dışındaki yerler çok kötü durumda. Konteyner koysalar daha güzel olur diye düşünüyoruz. Bayram bitti ama tatil devam ediyor." dedi.

        AĞAÇTAN SÜPÜRGE YAPIP ÇÖPLERİ TOPLADILAR

        Kemerburgaz yolu üzerinde ormanlık alanda piknik yapan Senem Avşar da buraya geldiklerinde her yerin çöp içerisinde olduğunu söyledi.

        Avşar, "Geldiğimizde çok berbattı, ağaçtan süpürge yapıp çöpleri topladık. Çok pis bırakmışlar. Ağaçların dibinde ateş yakmışlar. Çok üzüldük. Yazık. Biz gittikten sonra yarın da başkaları gelecek. Ormanlarımızın, ağaçlarımızın kıymetini bilmemiz lazım. Bunlar olmasa sıcaktan yanardık ama şimdi çok güzel bir serinliğin içerisindeyiz. O yüzden çevremize zarar vermememiz lazım." ifadelerini kullandı.

        Ormana piknik yapmak için gelen Murat Pehlivanoğlu, bayramdan sonra tenha olacağını düşünerek ormana geldiklerini ancak yine kalabalıkla karşılaştıklarını söyledi.

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        Orman içlerinde çok daha fazla çöp olduğunu belirten Pehlivanoğlu, "İleride çöpler daha fazla. Hiç gidilmeyecek gibi. Biz çöpümüzü poşete koyup, giderken atacağız." dedi.

        ÖMERLİ BARAJI'NDAKİ ORMANLIK ALANDA ÇÖP YIĞINLARI OLUŞTU

        Esenceli mevkisi Ömerli Barajı kıyısında bulunan ormanlık alana gelenlerin doğaya rastgele bıraktıkları çöpler de tepkiye yol açtı.

        Burada bayram boyunca piknik yapanlardan bazıları, konteynerlerin dolması nedeniyle çöplerini konteynerlerin yanına ya da ağaçların diplerine bıraktı.

        Rüzgarın etkisiyle ya da bölgeye otlamak için gelen hayvanlar tarafından eşelenerek taşınan çöp yığınları, İstanbul'un en büyük içme suyu kaynaklarından Ömerli Barajı kıyısında da birikerek kirlilik oluşturdu.

        Bölgeye piknik yapmak için gelen bazı duyarlı vatandaşlar, aralarında plastik şişe ve poşet gibi atıkların bulunduğu çöpleri, çalı yardımıyla toplayıp konteynerlere götürdü.

        Esenceli'ye ailesiyle pikniğe gelen İlayda Kocabaş, buranın yakın zamanlarda bilinmeye başlandığını ve insanlar geldikçe kirliliğin arttığını dile getirdi.

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        Bölgede çöp topladıklarını anlatan Kocabaş, "Alıp çöpe atmak bu kadar zor olmamalı. Geldiğimizde ufak ufak topluyoruz. İçtiğimiz, kullandığımız su ama insanlar düşünemiyor maalesef. Bu konuda çok şikayetçiyim." diye konuştu.​​​​​​​

        Yakınlarıyla kahvaltı yapmaya geldiğini söyleyen Remzi Kocabaş da çöpleri görünce toplamak istediğini söyledi.

        Barajın içme suyu olarak kullanıldığına da dikkati çeken Kocabaş, "Ailenle oturuyorsun, rahat piknik yapamıyorsun. Her taraf leş gibi, çöp, bidonlar, poşetler, suda her şey var yani." ifadelerini kullandı.

        Hafta sonları bazen piknik yapmak için geldiklerini anlatan Cemil Akça ise "İnsanlar çöplerini ortalıkta bırakıyor. Pisliklerin ortalıkta kalmasından memnun değiliz. Çöp kovaları var, oraya atabilirler." şeklinde konuştu.

        Akça, çöp konteyneri olmayan yerlerde insanların atıklarını yanlarında götürmesi gerektiğini vurguladı.

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        #istanbul
        #Ömerli barajı çöp
        #haberler
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