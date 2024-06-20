Kültürel anlayış farkları: Bu 10 ülkenin sofra adabı sizi şaşırtacak!

3. KORE'DE YAŞLI BİRİSİ İÇECEK TEKLİF ETTİĞİNDE KABUL ETMEK

Kore’de yaşlı bir kişi size içecek teklif ettiğinde bardağı iki elinizi birden havaya kaldırarak almalısınız. Bunu yapmak Kore kültürünün önemli bir ilkesi olan yaşlılara saygıyı gösterir. Bununla birlikte sofradaki en yaşlı erkek yemeğine başlayana kadar beklemelisiniz ve o kişi yemeğini bitirene kadar masadan ayrılmamalısınız.