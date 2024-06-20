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        Beşiktaş'a ABD'li stoper!

        Beşiktaş yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürürken savunma için yeni bir isim gündeme geldi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 20.06.2024 - 09:56 Güncelleme: 20.06.2024 - 09:56
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        Beşiktaş'a ABD'li stoper!
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        Stopere Gabriel Paulista'yı getirerek ilk hamlesini yapan Beşiktaş, savunmanın göbeğine bir ismi daha getirmeyi planlıyor.

        SBI'de yer alan habere göre; Beşiktaş, ABD Milli Takımı'nda ve İskoçya ekibi Celtic'de forma giyen Cameron Carter-Vickers ile ilgileniyor.

        26 yaşındaki oyuncunun Celtic ile 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor. Geçtiğimiz sezon İskoçya Premier Lig'inde 21 maçta görev alan savunma oyuncusu 1 gol atarken 1 asist yapma başarısı elde etti.

        Carter-Vickers, Şampiyonlar Ligi elemelerinde 4 maç oynadı. Amerika Birleşik Devletleri Milli Takımında ise bu zamana kadar 17 karşılaşmada görev aldı.

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