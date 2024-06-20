Beşiktaş'a ABD'li stoper!

Stopere Gabriel Paulista'yı getirerek ilk hamlesini yapan Beşiktaş, savunmanın göbeğine bir ismi daha getirmeyi planlıyor.

SBI'de yer alan habere göre; Beşiktaş, ABD Milli Takımı'nda ve İskoçya ekibi Celtic'de forma giyen Cameron Carter-Vickers ile ilgileniyor.

26 yaşındaki oyuncunun Celtic ile 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor. Geçtiğimiz sezon İskoçya Premier Lig'inde 21 maçta görev alan savunma oyuncusu 1 gol atarken 1 asist yapma başarısı elde etti.