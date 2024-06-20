Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Çizimlerde saklı olan detayları bulabilir misiniz: İşte gizli nesneleri keşfedebileceğiniz 6 bulmaca!

        Çizimlerde saklı olan detayları bulabilir misiniz: İşte gizli nesneleri keşfedebileceğiniz 6 bulmaca!

        Kurban Bayramı'nda sevdiklerinizle yapılabilecek etkinlik arıyorsanız gözlerinizi yarıştırabileceğiniz bulmacaları çözmek sizin için iyi bir alternatif olabilir. Her bir detayın önemli olduğu bu bulmacalarda, saklı nesneleri bulmak için dikkatinizi en ince detaylara odaklamanız gerekiyor. Peki, kaç tanesini görebilirsiniz? İşte, dikkatinizi ve gözlem yeteneğinizi test eden bulmacalar!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.06.2024 - 10:00 Güncelleme: 20.06.2024 - 10:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Çizimlerin içinde saklı olan gizli nesneleri bulmak, bulmaca severler için bir eğlence haline geldi. Bu eğlenceli ama zorlu bulmacalar, dikkatli gözleri gerektiriyor. Her çizimde farklı bir sürpriz ve keşif fırsatı saklı olan bu haberimizde sizin için birkaç bulmacayı ve cevaplarını derledik. İşte, çizimlerdeki saklı detayları bulma heyecanını yaşayabileceğiniz görseller!

        • 2

          1. soru: Meyve tezgahındaki gizlenen kuşu bulabilir misiniz?

        • 3

          Cevap: En sağda öndeki ananasların arasında duruyor.

        • 4

          2. soru: Hayvanat bahçesinde saklanmış olan kediyi görebiliyor musunuz?

        • 5

          Cevap: Kedi, en sağda zebranın yanında, camekânın arkasında saklanıyor.

        • 6

          3. soru: Okyanustaki balığı bulabilir misiniz?

        • 7

          Cevap: En sağda yeşil alglerin arasına gizlenmiş bir balık bulunuyor.

        • 8

          4. soru: Bu akşam yemeği partisinde eldivenleri görebiliyor musunuz?

        • 9

          Cevap: Beyaz eldivenler, en sağdaki mavi gömlekli adamın önünde duruyor.

        • 10

          5. soru: Gazeteyi bulabilir misiniz?

        • 11

          Cevap: Kahverengi elbiseli kadın ve mavi tişörtlü adamın birlikte oturduğu bankın tam ortasında gazete bulunuyor.

        • 12

          6. soru: Garajdaki kaykayı görebiliyor musunuz?

        • 13

          Cevap: Sağda kolilerin arasına sıkışmış bir halde kaykay görülüyor.

          Kaynak: Bright Side

          Fotoğraf kaynakları: Bright Side

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Orman yangınlarına nasıl müdahale ediliyor? Havadan ve karadan inceledik…
        Orman yangınlarına nasıl müdahale ediliyor? Havadan ve karadan inceledik…
        Bayram süresince 5 kişiyi kurtardı! O bir kahraman!
        Bayram süresince 5 kişiyi kurtardı! O bir kahraman!
        Oğlunun kavga ettiği gence kıydı! Ölümcül an kamerada!
        Oğlunun kavga ettiği gence kıydı! Ölümcül an kamerada!
        Bugün hava nasıl olacak?
        Bugün hava nasıl olacak?
        Bu ülkelerin sofra adaplarına şaşıracaksınız!
        Bu ülkelerin sofra adaplarına şaşıracaksınız!
        Oğuz için yeni formül!
        Oğuz için yeni formül!
        9 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü!
        9 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü!
        Tarlasına su kuyusu açıyordu, toprak altında kalıp öldü
        Tarlasına su kuyusu açıyordu, toprak altında kalıp öldü
        Filistinlilerin gördüğü işkenceyi anlattı
        Filistinlilerin gördüğü işkenceyi anlattı
        İlkay attı, Almanya turladı!
        İlkay attı, Almanya turladı!
        Rum yönetimine 'İsrail' uyarısı
        Rum yönetimine 'İsrail' uyarısı
        Güney Kore'de 'demografik' acil durum
        Güney Kore'de 'demografik' acil durum
        Büyükekşi'den seçim sözleri
        Büyükekşi'den seçim sözleri
        Çılgın maçta kazanan yok!
        Çılgın maçta kazanan yok!
        Uykunun 4 aşamasında ne yaşıyoruz?
        Uykunun 4 aşamasında ne yaşıyoruz?
        Batshuayi, Galatasaray yolcusu!
        Batshuayi, Galatasaray yolcusu!
        Sert yanıt
        Sert yanıt
        Otomobilde kampanya bayramı
        Otomobilde kampanya bayramı
        Şanlıurfa'nın 'altından yol geçen' evleri...
        Şanlıurfa'nın 'altından yol geçen' evleri...
        Dünya basını Arda Güler'i konuşuyor!
        Dünya basını Arda Güler'i konuşuyor!
        Habertürk Anasayfa