Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.532,98 %1,36
        DOLAR 32,7073 %1,21
        EURO 34,9485 %0,10
        GRAM ALTIN 2.442,25 %2,14
        FAİZ 43,16 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 30,64 %1,85
        BITCOIN 66.875,00 %0,30
        GBP/TRY 41,5427 %0,14
        EUR/USD 1,0684 %-0,49
        BRENT 82,63 %-0,15
        ÇEYREK ALTIN 3.992,47 %2,13
        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik İşçi Bayramla çakışan günler yıllık izinden düşülmez - Sosyal Güvenlik Haberleri

        Bayramla çakışan günler yıllık izinden düşülmez

        Kurban Bayramı bu yıl okullarda yaz tatilinin başladığı haftaya denk geldi. Kurban bayramı dolayısıyla gelecek hafta kamuda 2 gün idari izin verilince İş Kanunu'na tabi çalışanların birçoğu yıllık izinle 9 gün izin planı yaptı. Bazı çalışanlar da daha uzun yıllık iznini bayram tatili birleştirdi. Peki bayram tatili ile birleştirerek yıllık izne çıkanların izin sürelerinden kaç gün düşülecek? Bayramda çalışanların fazla mesai ücreti nasıl hesaplanacak? Habertürk'ten Ahmet Kıvanç yazdı

        Giriş: 14.06.2024 - 07:56 Güncelleme: 14.06.2024 - 07:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bayramda yıllık izin hesabı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kurban Bayramı tatili 15 Haziran Cumartesi günü saat 13.00’te başlayacak 19 Haziran Çarşamba günü sona erecek. Cumhurbaşkanı kararı ile kamu görevlileri perşembe ve cuma günü idari izinli sayılacak. Nöbet tutmak zorunda olanlar dışındaki memurlar 9 gün tatil yapacak. Okullar bugün tatil olduğu için çalışanların bir kısmı bu haftadan itibaren yıllık izne ayrılacak.

        SORULARINIZ İÇİN: akivanc@haberturk.com

        İdari izin kararı kamu kurumlarına uygulandığı için özel sektör işyerlerini bağlamıyor. Ancak, İş Kanunu’na tabi olup yıllık izin kullanan kişiler de dokuz günlük tatil yapabilecek. İş Kanunu’na göre yıllık izin süreleri, tarafların anlaşması koşuluyla bir bölümü on günden aşağı olmamak üzere bölümler halinde kullanılabilir. İşveren kabul ederse işçi bir günlük bölümler halinde de yıllık izin kullanabilir.

        REKLAM

        Yıllık ücretli izin günlerinin hesabında izin süresine rastlayan ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri izin sürelerinden sayılmaz. Buna göre, 15 – 23 Haziran tarihlerinde 9 gün tatil yapan bir işçi fiilen 15 Haziran Cumartesi yarım gün, bayram sonrası perşembe, cuma ve cumartesi tam gün olmak üzere yıllık izninden 3,5 gün kullanmış sayılacak. Geri kalan 5,5 günlük iznin 4,5 günü bayram tatiline, son pazar günü de hafta tatiline denk geldiği için yıllık izin süresinden düşülmeyecek.

        TELAFİ ÇALIŞMASI YAPTIRILABİLİR

        Bazı özel sektör işyerleri de kamuya paralel olarak 9 gün tatile gidecek. Kanuna göre, ulusal bayram ve genel tatillerden önce veya sonra işyerinin topluca tatil edilmesi durumunda işveren dört ay içinde çalışılmayan süreler için telafi çalışması yaptırabilir. Örneğin, 9 günlük tatil kararı alınan işyerinde işçilere fazladan 3,5 gün izin kullandırılmış olacak. İşveren, bayram tatilini izleyen dört aylık dönemde telafi çalışması yapılmasını isteyebilir. Ancak, telafi çalışması günde üç saatten fazla olamaz.

        BAYRAMDA ÇALIŞAN İŞÇİYE ÜCRET ÖDEMEK ZORUNLU

        Bazı sektörlerde 9 gün süreyle tatil uygulanırken, bazı sektörlerde nöbetleşe çalışma devam ediyor. Turizm, sağlık personeli ile özel güvenlik görevlileri bayram günlerinde çalışmak zorunda kalıyor. Milli bayram ve dini bayramlarda çalışan işçilere, çalıştıkları her gün için bir günlük ücret tutarında ödeme yapılması gerekir. Bayramda 2 gün çalışan işçiye haziran ayında 30 gün yerine 32 günlük ücret ödenir.

        REKLAM

        Hafta tatilinde çalışan işçilere fazla mesai ücreti ödemek yerine haftanın çalışılan günlerinde izin kullandırılması mümkün bulunuyor. Ancak, bayramda çalışan işçiler için ücret ödemek yerine izin kullandırılması mümkün değil. Bayramda çalışan işçiye ücret ödenmesi zorunludur.

        ÖDENMEYEN BAYRAM ÜCRETİ HAKLI FESİH SEBEBİ

        Bayramda çalıştığı halde, fazla mesai ücreti ödenmeyen işçi, iş akdini haklı fesih yaparak kıdem tazminatını alıp ayrılabilir. Ancak, işçinin bayramda çalıştığını ve bu çalışmasının karşılığı ücreti alamadığını kanıtlaması gerekir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #kurban bayramı
        #yıllık izin
        #fazla çalışma
        #telafi
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kızını ve torununu öldürmüştü! İşte cani dedenin katliam nedeni!
        Kızını ve torununu öldürmüştü! İşte cani dedenin katliam nedeni!
        Sağanak yağmur ve sıcak hava uyarısı
        Sağanak yağmur ve sıcak hava uyarısı
        Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Cephe'nin yükselen yıldızı
        Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Cephe'nin yükselen yıldızı
        Dilan Polat'ın kardeşleri hakkında tahliye kararı
        Dilan Polat'ın kardeşleri hakkında tahliye kararı
        Edin Dzeko kararını verdi!
        Edin Dzeko kararını verdi!
        Bariyere çarpıp devrildi: 3 ölü!
        Bariyere çarpıp devrildi: 3 ölü!
        Fenerbahçe'de sezonun ilk transferi!
        Fenerbahçe'de sezonun ilk transferi!
        Biden'ın hareketi gündem oldu
        Biden'ın hareketi gündem oldu
        Zenit'ten Gedson Fernandes için açıklama!
        Zenit'ten Gedson Fernandes için açıklama!
        Buket Özgünlü hakkında hapis talebi
        Buket Özgünlü hakkında hapis talebi
        Evde yapabileceğiniz bu test ile balın saflığını öğrenin!
        Evde yapabileceğiniz bu test ile balın saflığını öğrenin!
        Köyde yangın çıktı: 11 ev yandı
        Köyde yangın çıktı: 11 ev yandı
        Hakim ve savcıların görev yeri değişti
        Hakim ve savcıların görev yeri değişti
        İstanbul'da 130 milyon TL'lik yalı soygunu nasıl gerçekleşti? Görüntüler ve detaylar ortaya çıktı
        İstanbul'da 130 milyon TL'lik yalı soygunu nasıl gerçekleşti? Görüntüler ve detaylar ortaya çıktı
        Bakan Tekin'den Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Tekin'den Habertürk'e açıklamalar
        Deprem etkisi yarattı
        Deprem etkisi yarattı
        Bakan Şimşek'ten borsa vergisi açıklaması
        Bakan Şimşek'ten borsa vergisi açıklaması
        Hırsızlığa karşı sigortalattı
        Hırsızlığa karşı sigortalattı
        İki kupaya yeni format!
        İki kupaya yeni format!
        Bankalar yine gözde olur mu?
        Bankalar yine gözde olur mu?
        Habertürk Anasayfa