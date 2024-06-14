Bayramla çakışan günler yıllık izinden düşülmez

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Kurban Bayramı tatili 15 Haziran Cumartesi günü saat 13.00’te başlayacak 19 Haziran Çarşamba günü sona erecek. Cumhurbaşkanı kararı ile kamu görevlileri perşembe ve cuma günü idari izinli sayılacak. Nöbet tutmak zorunda olanlar dışındaki memurlar 9 gün tatil yapacak. Okullar bugün tatil olduğu için çalışanların bir kısmı bu haftadan itibaren yıllık izne ayrılacak.

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İdari izin kararı kamu kurumlarına uygulandığı için özel sektör işyerlerini bağlamıyor. Ancak, İş Kanunu’na tabi olup yıllık izin kullanan kişiler de dokuz günlük tatil yapabilecek. İş Kanunu’na göre yıllık izin süreleri, tarafların anlaşması koşuluyla bir bölümü on günden aşağı olmamak üzere bölümler halinde kullanılabilir. İşveren kabul ederse işçi bir günlük bölümler halinde de yıllık izin kullanabilir.

REKLAM Yıllık ücretli izin günlerinin hesabında izin süresine rastlayan ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri izin sürelerinden sayılmaz. Buna göre, 15 – 23 Haziran tarihlerinde 9 gün tatil yapan bir işçi fiilen 15 Haziran Cumartesi yarım gün, bayram sonrası perşembe, cuma ve cumartesi tam gün olmak üzere yıllık izninden 3,5 gün kullanmış sayılacak. Geri kalan 5,5 günlük iznin 4,5 günü bayram tatiline, son pazar günü de hafta tatiline denk geldiği için yıllık izin süresinden düşülmeyecek. TELAFİ ÇALIŞMASI YAPTIRILABİLİR

Bazı özel sektör işyerleri de kamuya paralel olarak 9 gün tatile gidecek. Kanuna göre, ulusal bayram ve genel tatillerden önce veya sonra işyerinin topluca tatil edilmesi durumunda işveren dört ay içinde çalışılmayan süreler için telafi çalışması yaptırabilir. Örneğin, 9 günlük tatil kararı alınan işyerinde işçilere fazladan 3,5 gün izin kullandırılmış olacak. İşveren, bayram tatilini izleyen dört aylık dönemde telafi çalışması yapılmasını isteyebilir. Ancak, telafi çalışması günde üç saatten fazla olamaz. BAYRAMDA ÇALIŞAN İŞÇİYE ÜCRET ÖDEMEK ZORUNLU

Bazı sektörlerde 9 gün süreyle tatil uygulanırken, bazı sektörlerde nöbetleşe çalışma devam ediyor. Turizm, sağlık personeli ile özel güvenlik görevlileri bayram günlerinde çalışmak zorunda kalıyor. Milli bayram ve dini bayramlarda çalışan işçilere, çalıştıkları her gün için bir günlük ücret tutarında ödeme yapılması gerekir. Bayramda 2 gün çalışan işçiye haziran ayında 30 gün yerine 32 günlük ücret ödenir. REKLAM Hafta tatilinde çalışan işçilere fazla mesai ücreti ödemek yerine haftanın çalışılan günlerinde izin kullandırılması mümkün bulunuyor. Ancak, bayramda çalışan işçiler için ücret ödemek yerine izin kullandırılması mümkün değil. Bayramda çalışan işçiye ücret ödenmesi zorunludur.

ÖDENMEYEN BAYRAM ÜCRETİ HAKLI FESİH SEBEBİ Bayramda çalıştığı halde, fazla mesai ücreti ödenmeyen işçi, iş akdini haklı fesih yaparak kıdem tazminatını alıp ayrılabilir. Ancak, işçinin bayramda çalıştığını ve bu çalışmasının karşılığı ücreti alamadığını kanıtlaması gerekir.