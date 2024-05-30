İzlanda'da Reykjanes Yarımadası'nda volkanik patlama! 2,5 km'lik yarık
İzlanda'nın İzlanda'da Reykjanes Yarımadası'nda volkanik patlama meydana geldi. Bu sene 4'üncü kez yaşanan patlamada 2,5 kilometrelik yarık ortaya çıktı
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İzlanda'nın Reykjanes Yarımadası'ndaki Grindavik kasabasının kuzeyinde bu yıl 4. kez yanardağ patlaması meydana geldi.
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İzlanda'daki yayın kuruluşu RUV'un haberine göre, Grindavik kasabasının kuzeyinde yerel saatle 12.46’da yanardağ patladı.
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Yetkililer, patlamanın yaşandığı alanda, 2,5 kilometre uzunluğundaki bir çatlaktan çıkan lavların yaklaşık 50 metre havaya püskürdüğünü ve dumanların yükseldiğini belirtti.
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Yanardağ patlaması sebebiyle Güney Yarımadası’nda acil durum ilan edilirken, Grindavik kasabası, turistik bölge Blue Lagoon ve Svartsengi’de yer alan bir hidroelektrik santrali tahliye edildi.
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Reykjanes Yarımadası'nda bu yıl 4. kez yanardağ patlaması yaşandı.
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Yarımadada 14 Ocak, 8 Şubat ve 17 Mart tarihlerinde de yanardağ patlaması meydana gelmişti.
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Reykjanes Yarımadası'nda bulunan ve 2021'de faaliyete geçen Fagradals Yanardağı, 6 bin yıl sonra lav püskürtmeye başlamıştı.
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Bu, Reykjanes'de 781 yıl aradan sonra meydana gelen ilk volkanik patlama olmuştu.
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Eyjafjallajokull Yanardağı'nın 2010'da patlaması sonucu 100 binden fazla uçuş iptal edilmiş, yüzlerce kişi bölgeden tahliye edilmişti.
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