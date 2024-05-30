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        Haberler Magazin Hepsi Grubu'ndan Gülçin Ergül'den Yasemin Yürük'e tepki- Son Dakika Magazin Haberleri

        'Hepsi' çok gergin

        'Hepsi' grubunun eski solisti Gülçin Ergül, Yasemin Yürük'e kendisiyle ilgili yaptığı açıklamalara adeta ateş püskürdü; "Ben haksız yere maruz kaldığım üsluba ve tavra artık şaşırmıyorum"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.05.2024 - 10:27 Güncelleme: 30.05.2024 - 12:07
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        • 1

          Bir döneme damgasını vuran 'Hepsi' grubunun eski solisti Gülçin Ergül, eski grup arkadaşları; Yasemin Yürük, Eren Bakıcı ve Cemre Kemer ile arkadaşlığını bir dargın bir barışık şekilde sürdürüyor. Yıllar sonra barışan eski grup üyelerinin yeniden bir araya gelip 20'nci yıl konseri vereceği konuşulmuştu.

        • 2

          Fakat grup üyeleri, bu konuda anlaşmazlık yaşadığı ve projenin iptal olduğu ortaya çıktı. Yasemin Yürük, geçtiğimiz günlere projenin rafa kalktığını ifade ederek "Gülçin Ergül ya da içimizden biri kabul etmedi" ifadelerini kullanmıştı.

        • 3

          "MEGOLAMANCA GELİYOR"

          Bunun üzerine Gülçin Ergül de "Kendi belgeselimizi yapmak ve satmak bana biraz megalomanca geliyor. 'Hayır' diyebilmek hayatta önemli" demişti.

        • 4

          Yasemin Yürük Gülçin Ergül'ün ardından "Lütfen Hepsi üzerinden PR yapmasın. Bu egoyla hiçbir şey olmaz" diyerek eski grup arkadaşına sitem etmişti.

        • 5

          GÜLÇİN ERGÜL'DEN YANIT

          Gülçin Ergül de Yasemin Yürük'ün ardından konuyla ilgili sessizliğini sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile bozdu.

        • 6

          Yasemin Yürük'e veryansın eden Gülçin Ergül, yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi: Emrivaki yapılıyor Gülçin istemedi herkes ona yüklensin şeklinde... Ben de o Gülçin neden istemedi açıkladım. Şimdi sinirli ifadelerle PR yapıyor suçlaması yapmak mantık dışı. Röportajın tek bir kelimesini okumamış... Sadece okları bana çevirmeye çalışmak ve hedefi değiştirmek... Ama şaşırmıyorum tabii ki üsluba ve tavra. Tanıyorum ve doğru mesafede kalıyorum.

        • 7

          "İMAJ KARALAMA POLİTİKASI"

          Ardından imajının karalandığını ve yıllardır yoluna taş konulduğunu ileri süren Gülçin Ergül, sözlerine şöyle devam etti: Artık uzun yıllar susmuş ve yılmış, kendi hayatına huzurla devam etmek isteyen Gülçin'i suistimal etmeyin. İmaj karalama politikası hakkında… Yorum yazmadan önce okuyun. Artık neden anlaşamadığımızı olgunlukla kabul etmemiz gerektiğini ve neden huzurumuz için doğru mesafede kalmayı tercih ettiğimi görmüşsünüzdür. Ben haksız yere maruz kaldığım üsluba ve tavra artık şaşırmıyorum. Bu, suçlayıcı ve yanıltıcı okları bana çevirip, yaptığım açıklamalarla alakası olmadığı halde bana egoist gibi yaftalar yapıştırarak imajımı zedeleyen, bana karşı bir zarar verme politikasından başka bir şey değil. Ve bu kişilikle grup ruhu yaşanacağına dair inancım yok. Hepsi dinleyicilerinden de eğer proje bekleyen varsa, özür diliyorum tüm grup adına. Yapamıyoruz biz bunu çünkü. 15 yıl geçti biliyorsunuz.

        • 8

          EREN'DEN GÜLÇİN'E YORUM

          'Hepsi' grubu üyelerinden Eren Bakıcı'nın da Gülçin Ergül'ün paylaşımına "Ne olursun takılma artık. Açıklama bile yapma. Kim ne diyor ne oluyor haberim bile yok. Haberim olmak zorunda da değil. Senin de değil. Gülçin' in hayatı bu. Yaşa istediğin gibi" yorumunu yapması dikkat çekti.

          Gülçin Ergül de Eren Bakıcı'ya "Maalesef ki cevap vermemin nedeni imajımın artık yıllardır karalanıp, darbe alıyor olması" karşılığını verdi.

        • 9

          Öte yandan geçtiğimiz ay ikinci kez anne olmanın sevincini yaşayan eski grup üyelerinden Cemre Kemer ise konuyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı.

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