EREN'DEN GÜLÇİN'E YORUM

'Hepsi' grubu üyelerinden Eren Bakıcı'nın da Gülçin Ergül'ün paylaşımına "Ne olursun takılma artık. Açıklama bile yapma. Kim ne diyor ne oluyor haberim bile yok. Haberim olmak zorunda da değil. Senin de değil. Gülçin' in hayatı bu. Yaşa istediğin gibi" yorumunu yapması dikkat çekti.

Gülçin Ergül de Eren Bakıcı'ya "Maalesef ki cevap vermemin nedeni imajımın artık yıllardır karalanıp, darbe alıyor olması" karşılığını verdi.