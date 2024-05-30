Mersin-KKTC arası 1,5 saat olacak: Feribot seferleri Haziran ayında başlıyor

Vali Ali Hamza Pehlivan, beraberindeki diğer ilgililerle Anamur İskelesi Projesi'nin yürütüldüğü sahilde incelemelerde bulundu.

Yetkililerden alandaki çalışmalar ve çevre düzenlenmesi hakkında bilgi alan Pehlivan, iskeleyi gezdi.

Vali Pehlivan, gazetecilere, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca 2019'da "feribot ve deniz uçağı iskelesi" olarak inşa edilen alanda 2021'de birimlerin oluşturulduğunu söyledi.

Bölgeye işlev kazandırılması için harekete geçildiğini anlatan Pehlivan, Bakanlık oluruyla 2023'te iskele devrinin Valiliğe alındığını dile getirdi.

"1,5 saate KKTC Girne Limanı'na seyahat edilebilecek"

Pehlivan, daha sonra Kaymakamlık, Anamur Ticaret ve Sanayi Odası ile iş dünyası temsilcileri tarafından bir anonim şirketi kurulduğunu belirterek, şöyle konuştu:

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"Valilik olarak kiralama suretiyle iskelenin işletim hakkını bu şirkete verdik. Ezelden beri burada bir gümrük kapısı var fakat fonksiyonel değildi. İskelede şimdi gümrüklü bir alan oluşturuluyor. Liman başkanlığı, emniyet birimlerini oluşturuyoruz. Yolcu giriş-çıkışlarına kadar gerekli düzenlemeler yapıldı. Bir kısmı devam ediyor. Bu ziyaretimiz vesilesiyle güzel bir haber vermek istiyorum; haziran ayı içerisinde inşallah bu iskeleden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne feribot seferleri başlıyor. Buradaki şirket 450 kişilik bir yolcu feribotu kiraladı. Haziranda seferleri başlatacak ve buradan 1,5 saate KKTC Girne Limanı'na seyahat edilebilecek."