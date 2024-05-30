Bertuğ Özgür Yıldırım ile Ala Tokel aşk yaşıyor
Milli futbolcu Bertuğ Özgür Yıldırım'ın gönlünü Ala Tokel'e kaptırdığı ortaya çıktı. İkili, ilk kez yan yana İstinye'de görüntülendi
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A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) için belirlenen geniş aday kadrosunda yer alan Bertuğ Yıldırım, daha sonra yapılan açıklamaya göre; Ümit Milli Takım'ın aday kadrosuna dâhil edildi.
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Fransa Ligue 1 ekibi Rennes'te forma giyen Bertuğ Özgür Yıldırım yeni bir aşka yelken açtı.
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Beruğ Özgür Yıldırım ile Tokel, ilk kez İstinye'de görüntülendi.
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Bertuğ Özgür Yıldırım ile Ala Tokel, basın mensuplarını fark edince bir an afalladı.
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Bertuğ Özgür Yıldırım'ın yanında Rennes'den takım arkadaşı Doğan Alemdar, Ala Tokel'in yanında ise yakın arkadaşı Danla Bilic vardı.
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Ala Tokel ile Danla Bilic'in görüntülendikten sonra şaşkınlıkları objektiflere böyle yansıdı.