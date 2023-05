Fransız otomotiv üreticisi Renault, C-segment SUV modeli Austral'i Türkiye'de satışa sundu. Kadjar'ın yerini dolduran otomobil, Türkiye'ye tek bir motor seçeneği ve tek bir donanım paketi ile giriş yaptı.

Techno Esprit Alpine isimli en üst donanım paketi ile bayilerde yerini alan Austral'in motor kaputunun altında, 1.3 litrelik 160 beygir güç üreten 12V mild hibrit benzinli motor görev yapıyor.

Austral'in yer aldığı C-SUV segmentinin büyüme hızına işaret eden MAİS A.Ş. Genel Müdürü Dr. Berk Çağdaş, "SUV gövde tipi ve C-SUV alt segmenti Türkiye’de her geçen gün daha da güçleniyor. Bugün Türkiye’de satılan her 2 araçtan 1’ini C segmenti modeller oluştururken, en çok satılan gövde tipinde de SUV modeller yer alıyor. Austral ile C-SUV segmentinde liderliği hedefliyoruz. Bu zamana kadar suskunduk, ama artık gaza basıyoruz. Hedefimiz yıl sonuna markalar bazında da pazar lideri olmak, ikinciliği kabul etmiyorum" dedi.

Yıl sonuna kadar 6 bin adet Austral getirmek istediklerini belirten Çağdaş, yoğun bir lansman dönemine girdiklerinden de bahsederek önümüzdeki dönemde Dacia Spring, Megane E-tech ve Elektrikli Express modellerini getireceklerini bildirdi.

'KREDİ KULLANABİLEN TÜKETİCİ SAYISI DÜŞTÜ'

Berk Çağdaş, sektör hakkında genel değerlendirmelerde de bulundu. Pazarda seçim sonrası taşların yerine oturacağını söyleyen Çağdaş, "Şuan var olan talep sadece ihtiyacı yansıtmıyor. Türkiye'de satılan her 100 aracın 40'ı spekülatif amaçlı satılıyor. Araç arzına yönelik yılın ikinci yarısı için beklentilerimiz daha olumlu, seçim sonrası gerçek talep ortaya çıkar" dedi.