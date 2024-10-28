Piyasa raporu (28 Ekim 2024 Pazartesi): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

28 Ekim 2024 Pazartesi, BIST 100 günü 0,42 yükselerek 8.945,80 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 8954.2100 puandan işlem görürken en düşük 8915.6100 puanı gördü.

Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse EGEEN,EUPWR,ELITE, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise GMTAS,SANFM,PCILT oldu.

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Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (1.955.521.477.25 TL), EREGL (1.016.528.855.84 TL), TUPRS (988.080.932.80 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (28 Ekim 2024 Pazartesi)

Bugün Dolar/TL yüzde 0,02 artış ile 34,29 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde 0,05 yükseliş ile 37,10 liraya geldi.