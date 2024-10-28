Piyasa raporu (28 Ekim 2024 Pazartesi): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
Borsa bugün (28 Ekim 2024 Pazartesi) günü yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 0,42 değer kazanarak 8.945,80 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde 0,02 artış ile 34,29 liraya çıktı. Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde -0,23 ile 3.022,41 liraya geriledi.
28 Ekim 2024 Pazartesi, BIST 100 günü 0,42 yükselerek 8.945,80 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 8954.2100 puandan işlem görürken en düşük 8915.6100 puanı gördü.
Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse EGEEN,EUPWR,ELITE, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise GMTAS,SANFM,PCILT oldu.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (1.955.521.477.25 TL), EREGL (1.016.528.855.84 TL), TUPRS (988.080.932.80 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
278.00 ₺
|
0.72 %
|
1.955.521.477
|
47.86 ₺
|
0.97 %
|
1.016.528.856
|
149.00 ₺
|
1.98 %
|
988.080.933
|
11.79 ₺
|
-0.34 %
|
925.187.483
|
49.96 ₺
|
-0.04 %
|
821.602.822
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
11,140.00 ₺
|
10.00 %
|
115.963.205
|
34.12 ₺
|
9.99 %
|
396.921.457
|
40.54 ₺
|
9.98 %
|
158.833.181
|
319.50 ₺
|
9.98 %
|
74.951.577
|
375.00 ₺
|
9.97 %
|
234.242.980
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
9.47 ₺
|
-9.46 %
|
140.574.761
|
30.06 ₺
|
-8.91 %
|
53.313.019
|
19.25 ₺
|
-8.42 %
|
82.466.815
|
8.35 ₺
|
-7.33 %
|
6.917.202
|
27.22 ₺
|
-7.23 %
|
37.205.575
Serbest Piyasada döviz fiyatları (28 Ekim 2024 Pazartesi)
Bugün Dolar/TL yüzde 0,02 artış ile 34,29 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde 0,05 yükseliş ile 37,10 liraya geldi.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
34,29 ₺
|
0,02 %
|
E
|
37,10 ₺
|
0,05 %
Altın fiyatlarında son durum (28 Ekim 2024 Pazartesi)
Altının ons fiyatı yüzde -0,16 azalış ile 2.743,16 dolara geriledi. Türkiye'de gram altın yüzde -0,23 düşüşle 3.022,41 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 4.941,50 olurken, Cumhuriyet altını ise 19.706,13 oldu.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
2.743,16 ₺
|
-0,16 %
|
3.022,41 ₺
|
-0,23 %
|
19.706,13 ₺
|
-0,23 %
|
4.941,50 ₺
|
-0,23 %
Diğer piyasalar
Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde 1,31 artış ile 68.606,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde 0,83 yükseliş ile 2.516,35 doları buldu. Brent Petrol ise 72,04 dolar