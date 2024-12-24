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        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasa raporu (24 Aralık 2024 Salı): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum - Borsa Haberleri

        Piyasa raporu (24 Aralık 2024 Salı): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa bugün (24 Aralık 2024 Salı) günü yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 0,48 değer kazanarak 9.672,75 puanla günü kapattı.Dolar ise 35,26 liraya yükseldi.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 0,26 ile 2.962,34 liraya çıktı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.12.2024 - 18:30 Güncelleme: 24.12.2024 - 18:30
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        Piyasa raporu (24 Aralık 2024 Salı): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
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        24 Aralık 2024 Salı, BIST 100 günü 0,48 yükselerek 9.672,75 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 9690.4400 puandan işlem görürken en düşük 9562.3600 puanı gördü.

        Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi CGCAM,PRKME,SMRVA olurken en çok değer kaybeden 3 hisse TSGYO,SANFM,PLTUR oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (4.414.786.844.50 TL), ISCTR (4.132.031.343.07 TL), YKBNK (3.290.182.876.84 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        285.50
        -0.17 %
        4.414.786.845
        I
        13.04
        1.48 %
        4.132.031.343
        Y
        28.42
        0.64 %
        3.290.182.877
        E
        24.86
        -0.40 %
        2.876.766.712
        A
        72.65
        0.83 %
        2.573.428.817
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        C
        29.76
        9.98 %
        348.838.279
        P
        19.95
        9.98 %
        35.736.458
        S
        25.62
        9.96 %
        761.898.457
        B
        30.46
        9.96 %
        283.492.229
        B
        19.33
        9.95 %
        178.673.986
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        7.29
        -10.00 %
        724.762.121
        S
        47.40
        -9.97 %
        215.462.842
        P
        29.82
        -9.96 %
        232.162.412
        B
        53.00
        -8.62 %
        4.478.123
        D
        3.47
        -7.47 %
        278.388.958
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (24 Aralık 2024 Salı)

        Bugün Dolar/TL yüzde 0,12 artış ile 35,26 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde 0,19 yükseliş ile 36,80 liraya geldi.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        35,26
        0,12 %
        E
        EUR/TRY
        36,80
        0,19 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (24 Aralık 2024 Salı)

        Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 0,00 :artarakazalarak 2.612,51 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 0,26 yükseliş sonucu 2.962,34 lirayı buldu. Çeyrek altın % 0,26 yükselerek 4.843,43 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 19.314,48.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        2.612,51
        0,00 %
        G
        GRAM ALTIN
        2.962,34
        0,26 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        19.314,48
        0,26 %
        ÇEYREK ALTIN
        4.843,43
        0,26 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde 4,10 değer kazanarak 97.610,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde 4,87 yükselerek 3.459,36 dolardan işlem gördü.

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