Piyasa raporu (24 Aralık 2024 Salı): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

24 Aralık 2024 Salı, BIST 100 günü 0,48 yükselerek 9.672,75 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 9690.4400 puandan işlem görürken en düşük 9562.3600 puanı gördü.

Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi CGCAM,PRKME,SMRVA olurken en çok değer kaybeden 3 hisse TSGYO,SANFM,PLTUR oldu.

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Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (4.414.786.844.50 TL), ISCTR (4.132.031.343.07 TL), YKBNK (3.290.182.876.84 TL) oldu.