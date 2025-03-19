Piyasa raporu (19 Mart 2025 Çarşamba): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 19 Mart 2025 Çarşamba tarihinde günü 9.853,01 puanla bitirdi, günlük düşüş -8,79 oldu.

Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi YBTAS,MARKA,TSGYO, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise PCILT,LYDYE,LUKSK.

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Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (19.527.757.560.00 TL), YKBNK (10.130.935.594.24 TL), ASELS (9.233.538.341.70 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (19 Mart 2025 Çarşamba)

Dolar/TL bugün yüzde 3,27 yükselerek 37,89 liraya çıkarken Euro/TL yüzde 3,13 yükselerek 41,43 lira oldu.

Altın fiyatlarında son durum (19 Mart 2025 Çarşamba)

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde -0,09 değer kaybederek 3.032,05 dolara düştü. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde 3,23 değer kazanarak 3.695,55 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 6.042,23 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 24.095,01 lira oldu.

Diğer piyasalar

Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde 3,11 yükseliş ile 84.310,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde 7,45 artış ile 2.032,70 dolar.Brent Petrol ise 71,03 dolar