Patiswiss tartışmasında yeni gelişmeler: İsviçreli şirketten açıklama geldi, yeni CEO belli oldu

Linkedin'de bir kullanıcının süpermarketten aldığı Patiswiss marka çikolataların küflü olduğunu gösteren fotoğrafları paylaşması ve tedarik zinciri sürecinde sorun olduğuna değinmesi geçtiğimiz haftalarda büyük bir tartışmanın fitilini ateşlemişti.

Linkedin'deki kullanıcının paylaşımına yanıt veren Patiswiss Yönetim Kurulu Başkanı Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu'nun alaycı ve sert yanıtı sonrası olay kısa sürede sosyal medyaya yayılmış ve Tunaoğlu'na sert tepkiler gelmişti.

Migros ve Carrefour gibi büyük marketler ise gelişmelerin ardından ürünleri çekme kararı almıştı.

Açıklamada "Merkezi İsviçre'nin Gunzgen şehrinde bulunan Patiswiss AG'nin Ankara, Türkiye merkezli Patiswiss Çikolata ile herhangi bir iş ilişkisi yoktur. Benzer ürün gruplarına ilişkin herhangi bir iş ilişkisi bulunmanakla beraber Patiswiss AG, herhangi bir bilgisi olmadığı için iddia edilen olayla ilgili herhangi bir açıklama yapamamaktadır" ifadelerine yer verdi.

İsviçreli çikolata firması Patiswiss AG, CEO'nun imzasının yer aldığı duyuruyu Linkedin üzerinden paylaşarak, Türkiye’de aynı isimle faaliyet gösteren marka ile herhangi bir ilgileri olmadığını açıkladı.

Tüm bu gelişmeler sonrası bir açıklama da İsviçreli çikolata firması Patiswiss'ten geldi.

Tunaoğlu ise olayın ardından kurucusu olduğu şirketteki görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.

Açıklamada isim hakkı konusunda Türkiye'deki firmaya dava açtığını belirten Patiswiss AG ayrıca "Patiswiss AG İsviçre'nin ticari markası birçok ülkede tescil edildiğinden, geçmişte de birkaç kez Patiswiss Çikolata'ya karşı ticari marka kanunu kapsamında marka ihlalinden yasal işlem başlatılmıştır. Tek üretim tesisimiz İsviçre'nin Gunzgen şehrinde bulunmaktadır. Şirket ayrıca yenilenmeyi, güvenliği ve hoşgörüyü temsil ediyor" dedi.

YENİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI EŞİ OLDU

Öte yandan olayın ardından istifa ettiğini açıklayan Yönetim Kurulu Başkanı Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu'nun yerine gelen isim ise belli oldu. Yeni Yönetim Kurulu Başkanı Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu'nun eşi Ali Sinan Tunaoğlu oldu.