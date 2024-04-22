Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.748,69 %0,57
        DOLAR 32,5209 %-0,04
        EURO 34,6024 %-0,34
        GRAM ALTIN 2.448,97 %-2,02
        FAİZ 45,35 %-0,20
        GÜMÜŞ GRAM 28,77 %-4,09
        BITCOIN 65.886,00 %1,90
        GBP/TRY 40,0535 %-0,63
        EUR/USD 1,0640 %-0,14
        BRENT 86,63 %-0,76
        ÇEYREK ALTIN 4.004,06 %-2,02
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Patiswiss ürünündeki ‘küflü’ tartışmanın ardından ürün raftan indirildi - İş-Yaşam Haberleri

        Patiswiss ürünündeki ‘küflü’ tartışmanın ardından ürün raftan indirildi özrün ardından istifa da geldi

        Süpermarketten aldığı Patiswiss marka çikolatanın küflü fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan tüketiciye "Bu ürünler hayatta küflenmez biliyor musun? Hadi doğru diyelim. Sen bence acil şekilde evindeki nem oranına falan baya bir bakmalısın... Bir de Linkedin'de paylaşacak hiç başka içeriğinin olmaması ne acı" şeklinde sert ve alaycı bir yanıt veren Yönetim Kurulu Başkanı'nın sosyal medyada tepki görmesinin ardından özür mesajları geldi. Ürün, süpermarket raflarından indirilirken Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu daha sonra istifa ettiğini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.04.2024 - 10:42 Güncelleme: 22.04.2024 - 14:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Patiswiss ürünündeki 'küflü' tartışma
        ABONE OL
        ABONE OL

        Linkedin’de bir kullanıcı. süpermarketten aldığı Patiswiss marka çikolataların küflü olduğunu gösteren fotoğrafları, "Bir heves aldığım kahve eşlikçilerime bakın, küflenmiş çikolataya ilk defa şahit oluyorum. üstelik son tüketim tarihine daha var. Muhtemelen tedarik zinciri sürecinde muhafaza koşullarında bir problem var” diye yazdı.

        SERT VE ALAYCI YANIT

        Bu paylaşıma Patiswiss’in yönetim kurulu başkanı Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu, sert ve alaycı bir dille yanıt verdi: "Bu ürünler hayatta küflenmez biliyor musun? Hadi doğru diyelim :) Sen bence acil şekilde evindeki nem oranına falan baya bir bakmalısın... Bir de Linkedin’de paylaşacak hiç başka içeriğinin olmaması ne acı. Haklısın pirim yapmak için bize baya ihtiyacı var herkesin. Baksana aşağıya ‘çöp’ falan yazanlara. Bizim avukatların marka karalama, marka değeri düşürme vsden neler isteyeceğinden herkes habersiz :):) Ayrıca!!!! Bize böyle bir durum olsa söyler telafisini istersin! Karşında senin dev MİGROS ve biz varız. Herkes ürünün öyle arkasında ki! Haydi size kolay gelsin. Avukatlarımız iletişime geçecektir sizinle ama ben kendi işimi kendim çözmeyi severim…"

        REKLAM

        ‘DİL BİLGİSİ’ NEDENİYLE SİLDİ

        Tunaoğlu, bu yanıtı ile sosyal medya kullanıcılarının tepkilerini çekmesinin ardından söz konusu ‘dil bilgisini’ öne sürerek paylaşımı sildi.

        Tunaoğlu, yaptığı yeni paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Valla büyük yanlış anlaşılma mı oldu, ben mi yanlış anlattım bilmiyorum. Ama çok özür dilerim sizi de meşgul ettiğim için. Beni biliyorsunuzdur bence. Tek demek istediğim ürünün herkes arkasında bize gönderseniz çözerdik, markaya zarar verecek bir posta gerek yoktu derken... İmla bilgimin gücü de eklenince ben vermişim gibi duruyor. Neyse bizim avukatlar benim içinde bir şeyler düşünecektir. Sonuçta yönetim kurulu ile yönetiyoruz şirketi razıyım sorun yok. Tek derdim en iyi ürün en iyi fiyat. Son nefesime kadar vazgeçmeyeceğim. Gıda dışı markalarım, girişimlerim dahil. Sevgilerimle. Şimdiden imla ve yazım yanlışlarım için özür dilerim, sosyal medya uzananlarımın mesai saatleri dışında çalıştırmak istemiyorum:( Zaten olanlara eminim çok üzüldüler. Düzelteceklere, bana koşulsuz, ücretsiz eğitim vereceklere de teşekkür ediyorum."

        REKLAM

        FİRMADAN RESMİ ÖZÜR

        Bu paylaşımlardan sonra Patiwiss’in resmi hesabından bir özür açıklaması yapıldı. Marka olarak ürünlerinin raf ömrü boyunca taze ve sağlıklı kalması için çaba sarf edildiği belirtilen açıklamada “Müşterimizin yaşadığı olumsuz denetimden dolayı derin bir özür diler, sorunun çözümü için elimizden geleni yapacağımızı kamuoyuna saygı ile duyururuz” denildi.

        MİGROS VE CARREFOUR RAFTAN İNDİRDİ

        Bu tartışmaların ardından Migros ve Carrefour'un Patiswiss ürünlerini tedbiren raflarından kaldırdığı öğrenildi. Sosyal medyada, ürünleri inceleyen Gıda Dedektifi hesabı da firma ile özel inceleme anlaşmasını kaldırdığını duyurdu.

        VE İSTİFA

        Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu, daha sonra sosyal medya hesabından bir paylaşı yaparak istifa ettiğini duyurdu. Tunaoğlu paylaşımında "Hatalı cevabın savunması olmayacağını biliyorum" ifadesini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bayramda hava nasıl olacak? Çarşamba ve perşembe lodosa dikkat
        Bayramda hava nasıl olacak? Çarşamba ve perşembe lodosa dikkat
        4 kişinin öldüğü kazada 'navigasyon' detayı!
        4 kişinin öldüğü kazada 'navigasyon' detayı!
        Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!
        Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!
        Silahlı kavganın ortasında kalan Ada öldü! Katili yakalandı!
        Silahlı kavganın ortasında kalan Ada öldü! Katili yakalandı!
        Yazlıklarını kiraya verenler dikkat! 600 bin lira ceza yediler
        Yazlıklarını kiraya verenler dikkat! 600 bin lira ceza yediler
        Bakanlıktan 'yerel halk' açıklaması
        Bakanlıktan 'yerel halk' açıklaması
        12 yıl sonra ilk kez: Irak'a kritik ziyaret
        12 yıl sonra ilk kez: Irak'a kritik ziyaret
        Cem Yılmaz isyan etti
        Cem Yılmaz isyan etti
        Mermi yutturup gecelik giydirmişti! Cezaları açıklandı!
        Mermi yutturup gecelik giydirmişti! Cezaları açıklandı!
        Herkes gitti o kaldı: Köyde tek başına
        Herkes gitti o kaldı: Köyde tek başına
        İstanbul'da cadde ortasında silahlı çatışma!
        İstanbul'da cadde ortasında silahlı çatışma!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Alkollü İskoç yolcu uçakta polise saldırdı!
        Alkollü İskoç yolcu uçakta polise saldırdı!
        Nilgün Belgün, Suphiye Orancı'yı eleştirdi
        Nilgün Belgün, Suphiye Orancı'yı eleştirdi
        "Hagi, Alex gibi olacak"
        "Hagi, Alex gibi olacak"
        Bozcaada'da görüldü... "Davranışları aynen bir köpek gibiydi"
        Bozcaada'da görüldü... "Davranışları aynen bir köpek gibiydi"
        Pişman olan ücretliye vergi cezası yok
        Pişman olan ücretliye vergi cezası yok
        Rekor tazminat davası
        Rekor tazminat davası
        Depremzedeler Yargıtay'ı beklesin
        Depremzedeler Yargıtay'ı beklesin
        Habertürk Anasayfa