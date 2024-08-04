Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Paşabağları'nda özel konser

        Paşabağları'nda özel konser

        Nevşehir Kültür Yolu Festivali kapsamında; Paşabağları Vadisi'nde, Devlet Çoksesli Korosu ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası tarafından gerçekleşen 'Tango Buenos Aires' konseri izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.08.2024 - 11:32 Güncelleme: 04.08.2024 - 11:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Paşabağları'nda özel konser
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin 7'nci durağı olan Nevşehir Kültür Yolu Festivali birinci gününde çok özel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

        Koro şefi Burak Onur Erdem yönetimindeki Devlet Çoksesli Korosu ve Cemi’i Can Deliorman şefliğindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Martin Palmeri’nin tango formundaki missası 'Tango Buenos Aires' adlı eserini seslendirdi.

        Kültür Yolu Festivali kapsamındaki konser, 3 Ağustos Cumartesi akşamı Kapadokya’nın eşsiz güzelliği içindeki Paşabağlar Vadisi’nde gerçekleşti.

        Konseri; Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı ile Nevşehir Valisi Ali Fidan da seyretti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #paşabağları
        #Kültür Yolu Festivali

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 33 yaralı
        Yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 33 yaralı
        Filenin Sultanları, İtalya'ya mağlup!
        Filenin Sultanları, İtalya'ya mağlup!
        Ağlayan 3 kişi polisin dikkatini çekti! Gerisi çorap söküğü gibi geldi
        Ağlayan 3 kişi polisin dikkatini çekti! Gerisi çorap söküğü gibi geldi
        Sıcaklıklar yüksek, yağış çok az!
        Sıcaklıklar yüksek, yağış çok az!
        "Grilerden arınmış simsiyah takım"
        "Grilerden arınmış simsiyah takım"
        Hizbullah'tan İsrail'e roket saldırısı!
        Hizbullah'tan İsrail'e roket saldırısı!
        "Beni 'öldü' biliyorlardı"
        "Beni 'öldü' biliyorlardı"
        Vatandaşlar akın etti: Akdeniz'i aratmadı
        Vatandaşlar akın etti: Akdeniz'i aratmadı
        İngiltere'de protestolar yayılıyor! Neler oluyor?
        İngiltere'de protestolar yayılıyor! Neler oluyor?
        'Bana maval okuma dedi' iddiası
        'Bana maval okuma dedi' iddiası
        Van Bronckhorst'tan 18 yıl sonra bir ilk!
        Van Bronckhorst'tan 18 yıl sonra bir ilk!
        "Bu takıma transfer yapsan ne olacak?"
        "Bu takıma transfer yapsan ne olacak?"
        Rus casusların çocukları, Rus olduklarını Moskova yolunda öğrendi
        Rus casusların çocukları, Rus olduklarını Moskova yolunda öğrendi
        Şampiyon kupasını kaldırdı!
        Şampiyon kupasını kaldırdı!
        Otelin jestini böyle paylaştı!
        Otelin jestini böyle paylaştı!
        Süper Kupa'nın sahibi Beşiktaş!
        Süper Kupa'nın sahibi Beşiktaş!
        Buse Naz Çakıroğlu madalyayı garantiledi!
        Buse Naz Çakıroğlu madalyayı garantiledi!
        Immobile'den 21. saniyede tarihi gol!
        Immobile'den 21. saniyede tarihi gol!
        Cihangir'deki işletmeyle ilgili flaş gelişme
        Cihangir'deki işletmeyle ilgili flaş gelişme
        MİT'ten PKK'ya operasyon
        MİT'ten PKK'ya operasyon
        Habertürk Anasayfa