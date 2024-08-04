Paşabağları'nda özel konser

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Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin 7'nci durağı olan Nevşehir Kültür Yolu Festivali birinci gününde çok özel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Koro şefi Burak Onur Erdem yönetimindeki Devlet Çoksesli Korosu ve Cemi’i Can Deliorman şefliğindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Martin Palmeri’nin tango formundaki missası 'Tango Buenos Aires' adlı eserini seslendirdi.

Kültür Yolu Festivali kapsamındaki konser, 3 Ağustos Cumartesi akşamı Kapadokya’nın eşsiz güzelliği içindeki Paşabağlar Vadisi’nde gerçekleşti.

Konseri; Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı ile Nevşehir Valisi Ali Fidan da seyretti.