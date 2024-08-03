Cihangir'deki lüks meyhanedeki olayla ilgili sıcak gelime: İki şüpheliye tutuklama kararı

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İstanbul Cihangir'de bir restoranda 3 kadına saldırı olayında 2 şüpheli gözaltına alındı. Habertürk Muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre olayla ilgili flaş gelişme yaşandı, Beyoğlu ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan V.T. ile M.M.D adlı kişi işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Birinin 13, diğerinin 12 suç kaydı olduğu ortaya çıkan 2 şüpheli savcılıktaki işlemlerin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.Mahkemede de 2 şüpheli hakkında tutuklama kararı çıktı