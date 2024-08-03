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        Haberler Objektife Takılanlar Sıla Türkoğlu, çekim öncesi enerji depoladı

        Sıla Türkoğlu, çekim öncesi enerji depoladı

        SHOW TV'de yayınlanan 'Kızılcık Şerbeti'nin başrol oyuncusu Sıla Türkoğlu, dizinin yeni sezon çekimleri başlamadan önce, Bodrum Yalıkavak'ta tatil sezonunu açıp enerji depoladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.08.2024 - 09:42 Güncelleme: 03.08.2024 - 09:57
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          Habertürk'ten Eren Güler'in haberine göre; yeni sezon çekimleri 23 Ağustos'ta başlayacak olan SHOW TV'nin izlenme rekorları kıran dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Doğa' karakterini canlandıran Sıla Türkoğlu, Bodrum Yalıkavak'ta tatil yapıyor.

        • 2

          Dün Yalıkavak'taki bir beach'te görüntülenen Türkoğlu, deniz ve güneşin tadını çıkardı.

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          25 yaşındaki güneşlenirken aynı zamanada kitap okumayı ihmal etmedi.

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          Sıcaktan bunalan Türkoğlu, daha sonra kendisini serin sulara bıraktı.

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          Ünlü oyuncu fiziğiyle dikkat çekti.

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