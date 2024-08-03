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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 5 | MAÇ SONUCU - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 5 | MAÇ SONUCU

        18. kez düzenlenen Turkcell Süper Kupa'da Beşiktaş, Galatasaray'ı 5-0 mağlup etti ve kupanın sahibi oldu. Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 21. saniye ve 81. dakikada Ciro Immobile, 53. dakikada Jonas Svensson, 90+1. dakikafa Rafa Silva ve 90+2. dakikada Mustafa Hekimoğlu kaydetti. Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, Süper Kupa'yı 3. kez müzesine götürdü.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 03.08.2024 - 19:22 Güncelleme: 03.08.2024 - 22:48
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        Süper Kupa'nın sahibi Beşiktaş!
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        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 18. kez düzenlenen Turkcell Süper Kupa'da Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

        Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleyi Beşiktaş 5-0 kazandı ve Süper Kupa'yı 3. kez müzesine götürdü.

        Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 21. saniye ve 81. dakikada Ciro Immobile, 53. dakikada Jonas Svensson, 90+1. dakikafa Rafa Silva ve 90+2. dakikada Mustafa Hekimoğlu kaydetti.

        Ayrıca Galatasaray forması giyen Victor Nelsson 87. dakikada kırmızı kart gördü.

        IMMOBILE TARİHE GEÇTİ

        Beşiktaş, Süper Kupa'da Galatasaray karşısında çok erken bir gol buldu.

        Ciro Immobile, Mauro Icardi'ye ait olan Süper Kupa tarihinin en erken golü rekorunu 21. saniyede attığı golle kırdı.

        VAN BRONCKHORST İLK RESMİ MAÇINA ÇIKTI

        Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, siyah-beyazlı ekibin başında ilk resmi maçına çıktı.

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        Hollandalı teknik adam, siyah-beyazlılarda ilk müsabaka heyecanını derbide Galatasaray karşısında yaşadı.

        YENİ TRANSFERLER İLK 11'DE BAŞLADI

        Beşiktaş'ın yeni sezon öncesi kadrosuna kattığı 5 futbolcudan 3'ü ilk 11'de sahaya çıktı.

        Teknik direktör Van Bronckhorst, derbide Paulista, Rafa Silva ve Immobile'yi başlangıç kadrosunda görevlendirdi.

        Can Keleş ile Emirhan Topçu ise müsabaka kadrosunda yer almadı.

        BATSHUAYI YEDEKTE BAŞLADI

        Galatasaray'ın yen transferi Michy Batshuayi, yedekler arasında bekledi.

        Geçen sezonu Fenerbahçe'de tamamlayan ve serbest oyuncu statüsüyle sarı-kırmızılılarla 3 yıllık sözleşme imzalayan Belçikalı santrfor, sezonun ilk resmi müsabakasına yedek kulübesinde başladı.

        Michy Batshuayi mücadeleye ikinci yarı dahil oldu.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        Beşiktaş, maçın ilk dakikasında öne geçti. Svensson'un ileri şişirdiği topu savunmadaki Nelsson sektirince araya Immobile girdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan İtalyan golcü, 23. saniyede meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1

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        23. dakikada Rafa Silva'nın sağ taraftan kullandığı kornerde penaltı noktasında topla buluşan Al Musrati'nin vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

        34. dakikada Köhn'ün pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, meşin yuvarlağı ceza yayında bulunan Mertens'e aktardı. Belçikalı oyuncunun pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Ziyech, şutunu çekti ancak meşin yuvarlak Colley'den sekerek taca gitti.

        45+1. dakikada Rafa Silva'nın sağdan ortasında topla buluşan Immobile, ceza sahası içi sol çaprazından bekletmeden şutunu çekti. Meşin yuvarlak bu pozisyonda üstten auta gitti.

        Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

        (İkinci yarı az sonra...)

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