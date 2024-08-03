Saç uzatma hedefinizin anahtarı bu besinlerde saklı olabilir: Hızlı uzayan sağlıklı saçlar için 6 gıda!
Uzun, sağlıklı saçlara sahip olmak birçok kişinin hayalidir, ancak bunun için doğru beslenmek büyük bir fark yaratabilir. Diyetinize ekleyeceğiniz belirli gıdalar, saçlarınızın daha hızlı uzamasını ve daha sağlıklı görünmesini sağlayabilir. İşte detaylar!
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Saçlarınızın doğal bir parlaklıkla hızlı bir şekilde uzamasını mı istiyorsunuz? Anahtar, beslenme düzeninizde saklı olabilir. Saç sağlığınızı destekleyen ve uzama sürecini hızlandıran altı besinle tanışın; bu gıdaları diyetinizden çıkarmayarak hayalini kurduğunuz saçlara kavuşabilirsiniz. İşte detaylar!
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SAÇIN YAPISI
Saçınız iki yapıdan oluşur: saçın cildinizin dışında görünen kısmı olan saç teli ve cildinizin altında gizli olan saç folikülü. Kafa deriniz, herhangi bir anda saç büyümesinin çeşitli aşamalarında olan yaklaşık yüz bin saç teli barındırır.
Saç büyümesi dört aşamada gerçekleşir: anajen (büyüme), katajen (gerileme), telojen (dinlenme) ve ekzojen (dökülme).
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Bir saç telinin yaşam döngüsü yaklaşık 3,5 yıldır. Saçlarınız, sağlıklı kalmak ve beslenmek için belirli besinlere ihtiyaç duyan saç foliküllerinden büyür. Saç folikülü hücreleri vücuttaki en hızlı bölünen hücreler arasındadır ve beslenme eksikliklerine, toksinlere ve yetersiz beslenmeye karşı hassastır, bu da zayıf saç büyümesine ve saç dökülmesine yol açabilir.
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1. AVOKADO
Avokado, niasin, E ve C vitaminleri, folat ve magnezyum gibi saç sağlığını destekleyen besinlerle doludur. C vitamini vücutta güçlü bir antioksidan olarak işlev görür ve saç folikülünü oksidatif strese karşı korumaya yardımcı olabilir.
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C vitamini ayrıca saç büyüme döngüsünün düzenlenmesi için gerekli bir mineral olan demirin doğru emilimi için de gereklidir.
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Avokado ayrıca sağlıklı saçlar için gerekli olan bir B vitamini olan folat da sağlar. Folat eksikliği saç, cilt ve tırnak değişikliklerine neden olabilir ve saç dökülmesiyle ilişkilendirilir.
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2. SOMON
Somon, saç sağlığını ve büyümesini destekleyebilecek besinler olan protein, D vitamini, B12 ve omega-3 yağları bakımından yüksektir.
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Yabani olarak avlanan somon, porsiyon başına 1,24 g dokosaheksaenoik asit (DHA) ve 0,59 g eikosapentaenoik asit (EPA) sağlar. Bu yağlar güçlü anti-enflamatuar özelliklere sahiptir ve saç folikülünü oksidatif hasardan korumaya, sağlıklı saç büyüme döngülerini desteklemeye ve saç yoğunluğunu artırmaya yardımcı olabilir.
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Dahası, somon, saç sağlığı için gerekli bir besin olan D vitamini açısından zengin birkaç gıdadan biridir. Araştırmalar, D vitamininin normal bir saç döngüsü için ve saçın anajen veya büyüme aşamasını başlatmak için gerekli olduğunu göstermektedir. Somon ayrıca saç foliküllerinin büyümesinde rol oynayan bir vitamin olan B12'yi de sağlar.
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3. MERCİMEK
Protein saç büyüme döngüsü için gereklidir ve düşük protein alımı saç büyümesini, yapısını ve saç pigmentasyonunu olumsuz etkileyebilir. Araştırmalar, protein alımının azalmasının telogen effluvium'u tetikleyebileceğini ve zayıf saç büyümesine neden olabileceğini göstermektedir.
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Dahası, proteinin yapı taşları olan belirli amino asitlerdeki eksiklikler saç dökülmesi yaşayan kişiler arasında daha yaygındır. Örneğin, androgenetik alopesi hastalarında histidin, lösin ve valin gibi temel amino asitlerin eksikliği daha sık görülür.
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Mercimek, yiyebileceğiniz protein açısından en zengin bitkisel gıdalardan biridir ve pişmiş fincan başına 17,9 g protein sağlar; bu da iki büyük yumurtada bulunandan yaklaşık %30 daha fazla protein anlamına gelir. Mercimek, lösin, izolösin, lizin ve valin dahil olmak üzere uygun saç büyümesini desteklemek için gereken amino asitler açısından zengindir.
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4. KABAK ÇEKİRDEĞİ
Androgenetik alopesi gibi saç dökülmesi bozuklukları olan kişilerde stres hormonu kortizol seviyelerinin yükseldiği de gözlemlenmiştir. Magnezyum, vücudun stres tepkisinde önemli bir rol oynayan ve vücudu stresin olumsuz etkilerinden koruyan bir mineraldir.
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Yetersiz veya eksik magnezyum seviyelerine sahip olmak strese karşı duyarlılığınızı artırabilir ve bu da saç büyümesini olumsuz etkileyebilir.
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5. BÖĞÜRTLEN
Aşırı işlenmiş gıdalardan zengin beslenme, sigara kullanımı ve diğer faktörlerin neden olduğu enflamasyon, anajen evreden telojen evreye geçişi hızlandırır ve saç dökülmesinin ilerlemesiyle ilişkilidir.
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Enflamasyon; alopesi areata, stres kaynaklı saç dökülmesi ve androgenetik alopesi olarak da bilinen erkek ve kadın tipi saç dökülmesi gibi yaygın saç dökülmesi durumlarıyla bağlantılıdır.
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Böğürtlen, antosiyaninler, ellagik asit ve kuersetin gibi anti-enflamatuar ve antioksidan fenolik bileşikler bakımından zengindir. Bu bileşikler açısından zengin gıdalar tüketmek, serbest radikaller gibi zararlı bileşikler vücudun antioksidan savunmasını alt ettiğinde ortaya çıkan bir durum olan oksidatif stresi azaltabilir ve saç folikülü hücrelerini oksidatif hasardan koruyarak sağlıklı saç büyümesini teşvik edebilir.
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6. AYÇİÇEĞİ TOHUMLARI
Ayçekirdeği, sağlıklı saç büyümesi için gerekli iki besin maddesi olan bitki bazlı protein ve E vitamini açısından zengindir. E vitamini güçlü antioksidan aktiviteye sahiptir ve saç folikülü hücrelerini saç büyümesini bozduğu bilinen oksidatif hasara karşı koruyarak saç sağlığını geliştirmeye yardımcı olabilir.
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E vitamini açısından zengin gıdalar tüketmenin saç büyümesine nasıl fayda sağlayacağı net olmasa da, araştırmalar düşük kan E vitamini seviyelerinin cilt ve saç bozukluklarını tetikleyebileceğini ve sağlıklı saç büyümesini bozabileceğini göstermektedir.
Kaynak: Health