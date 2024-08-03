İzmir Urla yangınında bir kişi tutuklandı
Geçtiğimiz günlerde Urla'da yangın çıkmış, ekiplerin yangını söndürmesi 11 saat sürmüştü. Yangın bir mangal kömürü işletmesinin yakınlarında çıkmıştı. İşletmenin sahibi çiftten biri serbest bırakıldı, diğeri ise tutuklandı
İzmir'in Urla ilçesi Yağcılar Mahallesi'nde çıkan orman yangını ile ilgili gözaltına alınan mangal kömürü işletmecisi çiften koca tutuklandı, eşi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Yangın, 30 Temmuz'da, Urla'nın Çingene Düzü mevkisinde bulunan bir mangal kömürü işletmesinin yakınlarında saat 16.30'da başladı.
Rüzgarın etkisiyle, alevler göğe kadar yükseldi. Durumu görenler 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangını söndürmek için ekipler, havadan ve karadan müdahale etti.
YANGINI KARI KOCA ÇIKARTMIŞ
Yangın, ekiplerin ve vatandaşların yardımıyla 11 saat sonra söndürüldü. Binlerce ağaç ve tarım arazisi küle döndü. İlçe jandarma ekipleri yaptıkları araştırmada, yangını mangal kömürü işletmecisi karı kocanın çıkardığını belirledi.
Gözaltına alınan 33 yaşındaki İlyas A. ile eşi, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Urla Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, İlyas A.'nın tutuklanmasına eşinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.
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