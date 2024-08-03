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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kız arkadaşını öldüren zanlı tutuklandı | Son dakika haberleri

        Kız arkadaşını öldüren zanlı tutuklandı

        Afyonkarahisar'da parkta buluştuğu eski sevgilisi ile çıkan kavganın ardından cinayet işleyen 23 yaşındaki Y.Ç. tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2024 - 20:27 Güncelleme: 03.08.2024 - 20:27
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        Kız arkadaşını öldüren zanlı tutuklandı
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        Afyonkarahisar'da bir parkta kavga ettiği eski kız arkadaşını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nde işlemleri tamamlanan şüpheli Y.Ç. (23) hastanedeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

        Emniyetteki ifadesinde susma hakkını kullanan zanlının, savcılıkta ise suçlamaları reddettiği öğrenildi.

        Görgü tanıklarının teşhis ettiği Y.Ç, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklandı.

        GENÇ KIZIN CENAZESİ DEFNEDİLDİ

        Öldürülen S.T'nin (19) Şuhut ilçesine götürülen cenazesi, Ulu Cami'de kılınan namazın ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

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        Öte yandan, S.T. ve ailesinin güvenlikleri dolayısıyla kolluk kuvvetlerine bir müracaatlarının olmadığı belirtildi.

        Y.Ç, dün Selçuklu Mahallesi'ndeki Orhun Parkı'nda buluştuğu eski kız arkadaşı S.T'yi bıçaklayarak öldürmüştü.

        Olay yerinden kaçan zanlı, polis ekiplerince İscehisar ilçesinde yakalanmıştı.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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