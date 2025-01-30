Hastane sigortadan para koparmak için zayıflamak isteyen hastadan kanser tahlilleri istedi

Türkiye Sigorta'nın 2024'te elde ettiği 12,7 milyar liranın 4,2 lirasının teknik kar olduğunu ifade eden Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak, faizlerdeki düşüşün söylendiği gibi sigorta şirketlerinin karını azaltmayacağını aksine işler artacağı için prim üretiminin yükseleceğini ve bu nedenle karlılıkta bir düşüş beklemediklerini anlattı. Bu yıl da şirketin net karının yine enflasyonun üstünde büyüyeceğini aktaran Çakmak şirketin 2025'te yüzde 40 büyüyeceğini tahmin ettiklerini ve temettü (kar payı) dağıtımına devam edeceklerini kaydetti.

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Çakmak'ın verdiği bilgilere göre Türkiye Sigorta'nın özkaynak karlılığı yüzde 58 olurken Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat ve Emeklilik şirketlerinin toplam karı 2024'te 12 milyar liradan 22 milyar liraya tırmandı. Çakmak'ın verdiği bilgilere göre Türkiye Sigorta 2024'te sağlık sigortasında karını 4,2'den 9,4 milyara, kaskoda 8,4 milyardan 11,5 milyara trafikte 12,8 milyardan 12,9 milyara, ferdi kazada 3,9 milyardan 5,2 milyara ve tarımda ise 11,8 milyardan 20 milyara ulaştırdı.

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'HASAR DENETİMİNE ÖNEM VERDİK'

Karlarını artırırken prim artışından çok hasar denetimi yapmalarının önemine vurgu yapan Çakmak, özellikle aynı fotoğraf karesi ile iki kez hasar isteyen vatandaş, aracı ön taraftan çarpışan sigortalının jant değişimi istemesi ve zayıflamak istediği için hastaneye giden sigortalıya kanser tedavisi uygulamaya çalışan hastane örneklerini vererek bu suiistimalleri önlediklerini kaydetti.

Sigortacılığın en kritik asli işlerinin başında hasar ödemesinin geldiğini belirten Çakmak, “Dijitalleşme çalışmalarımız, robotik ve yapay zekâ uygulamalarımız ile hasar süreçlerimizi daha hızlı ve verimli hale getirdik. Analitik modelleme ve sosyal ağ analizi çalışmaları ile suiistimal önleme ve veriye dayalı hasar yönetimi sağlıyoruz. Güçlü hasar stratejimiz, geniş eksper kadromuz ve mobil onarım ağımız ile 2024 yılı boyunca; oto tarafında 345 bin 454, oto dışı branşlarla ilgili olarak 113 bin 056 adet hasar ihbarı aldık. Oto ve oto dışında toplam 27 milyar TL hasar ödemesi yaptık” dedi.

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101 MİLYAR LİRA PRİM ÜRETİMİ

Türkiye Sigorta’nın 2024 yılı finansal performansı ile birlikte 2025 yılı hedeflerini aktaran Çakmak şunları söyledi: “2024 yılını 100 milyar TL prim üretimi ile kapatma hedefimizi paylaşmıştım. 10 bini aşan dağıtım kanallarımızın katkısıyla ne mutlu ki; bu sözümüzü tutmayı başardık… Türkiye Sigorta olarak Hayat Dışı toplam prim üretimimizi bir önceki yıla oranla yüzde 70 oranında artırıp; 101.4 milyar TL ile rekor prim üretimine imzamızı attık. Türkiye Sigorta’da pazar payımız yüzde 14’e erişirken; 11 milyon poliçe adedine ulaştık. 6 milyon müşterimiz ile milyonların sigortası olmaktan büyük bir onur duyuyoruz. Bunca başarıya rağmen bizce daha yolun başındayız. Sigortalılaşma oranlarında ve sektörü büyütme konusunda daha gidecek bir hayli yolumuz var” dedi.

REKLAM 'HER SEKTÖRDE ÖNCÜYÜZ' Sigortaya erişilebilirliği kolaylaştırmayı ve ihtiyaca yönelik ürünlerle sigorta bilincinin artmasını sağlamayı ana odakları arasına aldıklarını belirten Çakmak; sağlık, kasko, ferdi kaza, tarım gibi bireysel branşlarda öncü rol oynadıklarını belirtti. Taha Çakmak; “Sağlık branşında yüzde 122 büyüme ile 1 milyon sigortalıya ulaştık. Kasko ve ferdi kaza branşlarında yüzde 30’ların üzerinde bir artış yakaladık. Tarım tarafındaki prim üretimimiz yüzde 70 büyürken yüzde 61 oranında pazar payı ile yine sektör lideriyiz” dedi. Ülkemizde 20. yılını geride bırakan BES’e teveccühün giderek arttığını belirten Taha Çakmak; “2024 yılında BES ve OKS fon büyüklüğünde devlet katkısı dahil ve hariç liderliğimizi daha da güçlendirdik. Devlet katkısı dahil olmak üzere yüzde 67 oranında bir büyüme ile 271.4 milyar TL fon büyüklüğüne ulaştık. 6.4 milyon sözleşme adedi ve 5 milyon katılımcı adedi ile yüzde 22’lik bir pazar payına sahip olduk” dedi. Çakmak; 2024 yılında Hayat branşına özel olarak odaklandıklarını belirterek şunları söyledi; “Satış kanallarımızı daha etkin yönettik, sahaya indik, saha ihtiyaçlarını dinledik, ihtiyaca uygun ürünlerle hedefimize ulaştık ve liderliği yeniden yakaladık. Yılı 14.3 milyar TL prim üretimi ile lider olarak kapattık.” HİSSE YÜZDE 98 ARTIŞ KAYDETTİ Büyümenin, yükselen rakamların ve pazar paylarının şirketin borsa performansına da önemli katkısı olduğunu belirten Çakmak; “2024 yılında hisse değerinde yüzde 98 artış sağladık. BIST Temettü 25 Endeksi’ne giren tek sigorta şirketi olmak da bizim için ayrı bir gurur vesilesi” ifadesini kullandı. REKLAM BES, Hayat ve Hayat Dışı branşlarda yeni ürünleri müşterileri ile buluşturduklarını ifade eden Çakmak; “Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü’nü kuran ilk şirket olduk. Her ihtiyaca uygun 10 milyon TL’den 100 milyar TL büyüklüğe kadar 49 fonumuz ile sektördeki en geniş yelpazeli fon çeşitliliğine sahibiz” dedi.